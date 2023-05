EcoPrint24: Wiederbefüllung mit eigenen Druckerpatronen

EcoPrint24, das Start-Up von Dr. Alexander Karakas, befüllt ab sofort die eigenen und leeren Tonerkartuschen und Druckerpatronen. Das sorgt für Komfort, spart Kosten und leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz.

EcoPrint24 geht neue Wege. Mit einem umfassenden und systematisierten Upcycling-Konzept legt das Start-Up den Fokus auf Umweltschutz. „Wirft man sein Auto weg, wenn der Tank leer ist? Nein – und genauso funktioniert EcoPrint24. Wir füllen leere Tonerkartuschen und Druckerpatronen, die man uns zusendet, wieder auf und schicken sie an die Eigentümer zurück, natürlich emissionsfrei“, erklärt Alexander Karakas das Prinzip. Dabei spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle: „Wir nutzen ausschließlich ‚grünen‘ Strom aus Wasserkraft“, weiß Karakas.

Der Wiener hat sich in der Gründerszene schon einen Namen gemacht. Mit seinem Verein „Not in God’s Name“ fördert er den interreligiösen Dialog bei Jugendlichen.

Upcycling statt Ressourcenverschwendung

Seit 1999 arbeitet Thomas Gottsbacher in der Brache und befüllt Druckerpatronen in seinem Geschäft in 1090 Wien. Nun startet EcoPrint24 mit der Befüllung der eigenen Patronen durch: „Wir recyceln und befüllen an die 3000 Tonerkartuschen und 10.000 Druckerpatronen im Jahr. Das spart Elektroschrott und Sondermüll – und somit viele Tonnen CO 2 “, so Alexander Karakas der für die online Umsetzung verantwortlich ist. Mit dem Angebot richtet sich EcoPrint24 an Privatpersonen und auch mittlere Unternehmen. Die Kostenersparnis ist ein wichtiger Faktor: Die Wiederbefüllung kostet bis zu 50 Prozent weniger als der Neukauf.

Qualitätsanspruch

EcoPrint24 recycelt die Produkte zu 100 Prozent und ersetzt diese nicht einfach nur durch im Ausland produzierte Billigprodukte. Qualitätsanspruch ist dem Unternehmen wichtig: Beim Wiederauffüllen kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien zum Einsatz.

Bestellungen unter www.EcoPrint24.at, Preis ab: € 9,90

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

Für Alexander Karakas ist Upcycling längst kein Trend mehr, sondern ein Thema für alle, die verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen wollen. „Das einzigartige Prinzip von EcoPrint24 sorgt dafür, dass jede und jeder in kürzester Zeit seine eigenen Tonerkartuschen und Druckerpatronen wieder zurückerhält – refurbished, recycelt, wie neu. Das Angebot gilt für nahezu alle Hersteller“, erklärt Karakas. Sollte eine Befüllung aus Verschleißgründen nicht mehr möglich sein, erfolgt der kostenlose Austausch durch ein anderes, bereits recyceltes, kompatibles und qualitätsgeprüftes Produkt.

EcoPrint24 steht für Nachhaltigkeit und beteiligt sich an Waldaufforstungsprojekten.

Zusammen mit dem durchdachten Konzept und dem ökonomischen Weitblick von Alexander Karakas ist es eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die von Wachstum und Engagement zeugt.

EcoPrint24

Nußdorferstraße 43, 1090 Wien

Tel: 01 958 1933

Mail: info@ecoprint24.at

Website: www.EcoPrint24.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 08:00-17:00

