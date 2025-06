Corporate Health im Fokus: EGYM Wellpass startet in Österreich

In Österreich bewegt sich laut WHO fast jeder Fünfte zu wenig – mit massiven Folgen: Die heimische Wirtschaft verliert jährlich über fünf Milliarden Euro durch krankheitsbedingte Ausfälle, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Gleichzeitig sind durchschnittlich 15,4 Krankenstandstage pro Person ein alarmierender Höchststand seit 30 Jahren.

Unternehmen stehen damit zunehmend unter Druck, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv zu fördern.

EGYM Wellpass: Digitale Lösung für mehr Bewegung

Mit EGYM Wellpass kommt ein innovatives Corporate-Health-Konzept nach Österreich. Das europaweit etablierte Angebot ermöglicht Mitarbeitern über eine App den Zugang zu über 700 Sport- und Gesundheitsanbietern im ganzen Land – vom Fitnessstudio bis zur Yoga-Boutique. Die moderne Check-in-Technologie erlaubt ein unkompliziertes und individuelles Training: Geräte passen sich automatisch an Körperdaten und Trainingsziel an. So entsteht ein smarter, sicherer und nachhaltiger Trainingsprozess – ganz ohne Aufwand.

Prävention statt Reparatur: Gesundheit als Strategie

„Unser System setzt zu spät an“, sagt Hannes Goetze, Head of Sales bei EGYM Wellpass. Statt erst im Krankheitsfall zu reagieren, setzt das Angebot gezielt auf Prävention. Unternehmen können EGYM Wellpass nicht nur als attraktiven Benefit anbieten, sondern als strategisches Gesundheitsinstrument, um Fehlzeiten zu reduzieren und langfristig gesündere, leistungsfähigere Teams aufzubauen.

Alles aus einer Hand – und flexibel nutzbar

EGYM Wellpass bietet ein breites Angebot – sowohl vor Ort als auch digital. Neben physischen Sporteinrichtungen stehen den Nutzer:innen 6.500 Online-Kurse zur Verfügung. Ab Dezember 2025 wird Clever Fit, eine der größten Fitnessketten Österreichs, exklusiver Partner. Der administrative Aufwand für Unternehmen bleibt dabei minimal, da alle Leistungen zentral organisiert werden. Das macht das Angebot besonders attraktiv für Firmen, die ihren Mitarbeitenden flexible, ortsunabhängige Gesundheitslösungen bieten möchten.

Vom Sportmuffel bis zum Fitnessfan

EGYM Wellpass richtet sich explizit nicht nur an sportlich Aktive. Ziel ist es, auch jene zu motivieren, die bisher wenig Bewegung in ihren Alltag integriert haben. „Aktivierung statt Leistungsdruck“ lautet das Motto. Die Vorteile reichen über das Körperliche hinaus: Regelmäßige Bewegung reduziert Stress, verbessert den Schlaf und unterstützt die psychische Gesundheit – ein immer wichtigerer Faktor in der modernen Arbeitswelt.

Corporate Health als Wettbewerbsfaktor

Für Arbeitgeber:innen bietet EGYM Wellpass weit mehr als nur ein Fitnessangebot. Die Integration in bestehende HR-Systeme, Datenanalyse zur Nutzung und Entwicklung sowie die Möglichkeit von Teamaktivitäten wie Sportchallenges machen das Programm zu einem umfassenden Gesundheitsmanagement-Tool. Es unterstützt nicht nur die Reduktion von Krankenständen, sondern auch Employer Branding und Mitarbeiterbindung.

Erfolgreiche Beispiele aus der Praxis

Mehr als 200 Unternehmen in Österreich setzen bereits auf EGYM Wellpass – darunter bekannte Namen wie Palfinger, Hofer, MediaMarkt oder Novartis. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv. Johanna Liebhart von Valantic CX Austria berichtet: „47 Prozent unserer Mitarbeitenden nutzen den Wellpass bereits regelmäßig. Das stärkt nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wir-Gefühl.“ Auch beim Salzburger Flughafen zeigt man sich überzeugt: „Besonders Kolleg:innen im Schichtdienst profitieren von der zeitlichen und örtlichen Flexibilität“, so Magdalena Költringer.

Weitere Informationen finden sich unter www.egym-wellpass.com.