Ein alter Bim-Sessel für den guten Zweck

Nach über 55 Jahren drehte im Sommer 2022 ein Stück Straßenbahngeschichte ihre letzte Runden in Wien. Die bekannte rot-weiße Bim der Type „E1“ ging in die wohlverdiente Pension. Fans der Bim können nun einen der letzten Original-Stühle der Straßenbahn ersteigern!

Guter Zweck

„Wer seine Wohnung mit einem besonderen Wiener-Unikat ausstatten will, hat nun die einmalige Gelegenheit einen der letzten Stühle aus unseren E1-Straßenbahnen zu erwerben. Gleichzeitig spendet man für einen guten Zweck. Also los, steigern Sie mit, diese Chance kommt nie wieder!“, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Die Stühle werden für den guten Zweck gemeinsam mit der Auktionsplattform Aurena und Licht ins Dunkel versteigert. Die ausgebauten Sitze wurden von Maschinenbautechniklehrlingen der Wiener Linien überprüft, wenn notwendig repariert und für die Versteigerungen vorbereitet. Insgesamt 24 Einzel- und Doppelstühle aus Holz stehen bei der Auktion ab 100 Euro bereit.

(C) Rainer Mirau: Letzter Tag der E1 in Floridsdorf am 1.Juli 2022.

Österreichs größte Auktionsplattform aurena.at veranstaltet die große Jubiläums-Auktion zugunsten von 50 Jahre Licht ins Dunkel. Am 16. Dezember 2022 erfolgen die Zuschläge für die Exponate: Suche „Strassenbahnsitz“ – aurena.at | Österreichs spannendste Auktionen. Falls der Direktlink nicht funktioniert, auf der Aurena-Website einfach den Suchbegriff „Straßenbahnsitz“ eingeben.