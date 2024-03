In der Volksoper gibt’s „ein bisschen trallalala“

Schauspiel trifft auf Operette, Palfrader trifft auf Brauer – das bringt kurz und knackig auf den Punkt, was die Zuschauer:innen bei der Uraufführung von „Ein bisschen Trallalala“ am 27. März in der Volksoper erwartet.

Operettenhits gepaart mit viel jüdischem Humor, dazu jede Menge Federn und Pailletten – es ist viel mehr als „ein bisschen trallalala“, was da auf der Bühne der Volksoper ab 27. März gezeigt wird. Das Stück ist eine Hommage an zwei Stars ihrer Zeit: Fritzi Massary und Max Pallenberg galten Anfang des 20. Jahrhunderts als Paradiesvögel des (Operetten-)Theaters – und wurden vom Publikum dafür gefeiert.

Publikumslieblinge einst und jetzt

Ebensolche Publikumsmagneten sind heute Ruth Brauer-Kvam und Robert Palfrader, die jetzt in die Rollen des Künstlerpaares schlüpfen. Das Duo lässt die Erfolgsgeschichte von einst wieder aufleben – mit viel Witz, Esprit, Ohrwürmern und trallalala.

