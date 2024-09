Ein Handwerk, das aufblüht: Floristen-Flashmob in der City

Ob Taufe, Hochzeit oder Geburtstag – ein Strauß Blumen ist oft die Kirsche auf dem Obers. Sie machen den Tag zu etwas Besonderem. Am Dienstag, dem 24. September, stellen die Floristen ihr Handwerk in den Vordergrund und verwandeln den Stock-im-Eisen-Platz in ein Meer aus Blumen.

Unter dem Motto „Handwerk kommt zur Blüte“ findet am Dienstag ein besonderes Ereignis statt. Im Rahmen eines Flashmobs wollen die Floristen ihren facettenreichen Beruf demonstrieren und die Vielfalt des Handwerks zeigen.

Besondere Strauße geschenkt

Vor Ort werden live Blumensträuße gebunden. Nach der 20-minütigen Aktion werden die floralen, duftenden und bunten Kunstwerke an Passanten verteilt. Begleitet wird das besondere Ereignis von einer musikalischen Umrahmung, die für eine festliche Atmosphäre sorgt.

„Floristen sind Lebensbegleiter bei wichtigen Ereignissen – von Hochzeiten bis zu Trauerfeiern. Gleichzeitig setzen wir in der Branche verstärkt auf nachhaltige, regionale Produkte und umweltfreundliche Materialien. Die Natur ist ein wertvolles Gut, das es zu bewahren gilt.“Herbert Eipeldauer, Innungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen der Wirtschaftskammer Wien

Details zum Flashmob in Wien: