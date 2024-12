Wien Museum: Neue Vielfalt und Entwicklung

Mit einer breiten Palette an Themen – von einer Picknickdecke über ein Krokodil bis hin zu einem Exoskelett – spiegelt das Museum die Vielfalt Wiens wider. Dank dieser Vielfalt und der stetigen Ausrichtung an aktuellen gesellschaftlichen Themen hat das Wien Museum zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den begehrten Museumspreis.

Besonders hervorzuheben ist das Vermittlungsprogramm, das seit Jahresbeginn großen Zuspruch findet. Insgesamt 1.234 Schulgruppen besuchten bis Jahresende 26 verschiedene Programme, die an den Standorten Karlsplatz, Römermuseum und Uhrenmuseum angeboten wurden. Weitere 653 Exklusivführungen und 300 öffentliche Führungen machten die Ausstellungen für ein breites Publikum zugänglich. Auch das spezielle Programm für Senior:innen, das in diesem Jahr 80 Termine umfasst, sowie ein umfangreiches Workshopangebot für Familien, an dem rund 4.000 Personen teilnahmen, waren ein großer Erfolg.

Aktuelle Sonderausstellungen und Veranstaltungen

Letzte Woche wurde die neue Sonderausstellung Mixed eröffnet. In dieser Ausstellung erzählen 48 Objekte von der Diversität der Stadt. Auch die Ausstellung Winter in Wien, die sich mit dem Verschwinden einer Jahreszeit beschäftigt, hat großes Publikumsinteresse geweckt. Beide Ausstellungen werden von einer Reihe spannender Veranstaltungen begleitet:

Am 7. Januar diskutiert Matti Bunzl mit den Sozialwissenschaftler:innen Judith Kohlenberger und Vedran Džihić im Rahmen der Veranstaltung Migration neu gedacht über zentrale Themen der Migrationsdebatte.

Am 8. Januar findet die Buchpräsentation von Verbotene Beziehungen: Weibliche Homosexualität im nationalsozialistischen Österreich mit der Autorin Natascha Bobrowski statt.

Am 14. Januar geht es bei der Veranstaltung Wiens Queere Generationen um die Entwicklung der LGBTIQ-Community in Wien. Es diskutieren Viktoria Eberhardt und Brigitte Temel mit Andreas Brunner und Karin Schönpflug.

Weitere Veranstaltungen und Programme finden Sie auf der Website des Wien Museums: wienmuseum.at.