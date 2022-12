Ottakring: Ein neuer BILLA für die Thaliastraße

Die Thaliastraße kann auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Die schnurgerade „Hauptstraße“ Ottakrings ist über 2,5 Kilometerlang und wird derzeit zum Klima-Boulevard umgerüstet – das WBB berichtete. Seit 1. Dezember kann die „Thalia“ mit einem neuen Nahversorger aufwarten.

Täglicher Bedarf

Die neue BILLA-Filiale eröffnete am 1. Dezember in der Thaliastraße 15. „Als Bezirksvorsteher freut es mich natürlich sehr, dass BILLA nun seine Pforten geöffnet hat und unsere Ottakringerinnen und Ottakringer mit hochwertigen Produkten des täglichen Bedarfs versorgt,“ so der Ottakringer Bezirkschef Franz Prokop. Die Filiale selbst besticht durch ein modernes und offenes Design sowie durch frische, saisonale und regionale Produkte.