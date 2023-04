Ein Rückblick auf 40 Jahre Vienna City Marathon

Am Wochenende findet mit dem Jubiläumsmarathon das größte sportliche und touristische Ereignis in Wien seit Beginn der Pandemie statt. Grund genug, einen Blick auf seine Anfänge zu werfen und die Erfolgsgeschichte des Events genauer zu beleuchten.

Die Idee, einen Marathon in Wien zu veranstalten, ist Anfang 1982 entstanden. Auslöser war die Joggingwelle aus den USA, wo der New York City Marathon große Erfolge feierte. Es entstanden konkrete Pläne für einen „City-Marathon“ am Nationalfeiertag 1983. Die Auflagen erwiesen sich letztendlich aber als zu schwierig. Das Projekt war aber nur kurz aufgeschoben: Schon am 25. März 1984 fand der „1. Wiener Frühlingsmarathon“ statt und legte den Grundstein zur Erfolgsgeschichte des Vienna City Marathons. Der Sieg ging damals an den Polen Antonin Niemczak, der in einer Zeit von 2:12:17 die Ziellinie überquerte. Bei den Damen gewann die Deutsche Renate Kieninger in 02:47:40.

Technische Weltpremiere zur Jahrtausendwende

In den 80ern und 90ern wuchs das Teilnehmerfeld beständig, und im Jahr 2000 lag die Zahl der Anmeldungen bereits bei knapp 20.000 Läufern. Mit dem erstmals angebotenen SMS-Ergebnisservice gelang dem Vienna City Marathon damals auch eine technologische Weltpremiere.

Neuer Teilnehmer- und Streckenrekord

Im Jahr 2008 gab es zum 25. Jubiläum des Vienna City Marathons einen neuen Teilnehmerrekord von 30.072 Personen und auch einen neuen Streckenrekord (2:07:38). Jeder, der den Marathon erfolgreich beendete, wurde mit einer speziellen, mit Swarowski-Kristallen verzierten Jubiläumsmedaille ausgezeichnet. Die Wiener Sängerknaben begeisterten 500 ausgewählte Besucher bei einem VCM-Exklusivkonzert.



Ein Kuss bewegt die Welt

2011 wurde der Startschuss für das Charityprojekt „A kiss moves the world“ gegeben. Tausende Läufer malten dabei über ein ganzes Jahr hinweg an einer neuen, speziellen Version des weltberühmten Bildes „Der Kuss“. Im Folgejahr wurde das so entstandene Werk zugunsten von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe „Menschen für Menschen“ versteigert.



Eine halbe Million Teilnehmer

2013 fand der Vienna City Marathon zum 30. Mal statt. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Veranstalter bereits auf eine Menge von insgesamt einer halben Million Teilnehmern aus 120 Ländern zurückblicken.



Rathausplatz wird zur Partyzone

2016 wurde die Ringstraße erstmals zur Zielgerade gemacht und der Rathausplatz zur Feierzone erklärt. Besonders für die Zuschauer war das ein spannendes Erlebnis. Im Folgejahr gab es mit einem Spendenergebnis von 182.208 Euro ein neues Rekordergebnis für die VCM-Charity.



Pandemie als Grund für inoffiziellen Lauf

2020 wurde der Marathon aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Tausende ließen es sich aber nicht nehmen, am 19. April einen inoffiziellen Lauf zu absolvieren. Am 12. September 2021 fand der Vienna City Marathon als erster großer Stadtmarathon in Europa seit Beginn der Pandemie wieder statt. Die Veranstaltung war aber kleiner als die Jahre davor.

Ein Manifest für die Zukunft

Im Vorjahr fand das Lauf-Event wieder zum gewohnten Frühjahrstermin statt. Die Veranstalter des Vienna City Marathons überreichten dem Bundespräsidenten das „Vienna City Marathon 2040 Manifest“, in dem Ziele und Leitlinien für die Zukunft der Veranstaltung festgehalten sind.