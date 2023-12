Eine höchst erfolgreiche Weihnachtspaket-Aktion

Bemerkenswerte Worte im Advent von Caritas Präsident Michael Landau: „Pfarrgemeinden können Kraftwerke der Liebe Gottes sein!“ Wie in Gersthof im 18. Bezirk.

691 Menschen, davon 447 Kinder, werden heuer durch 267 ganz persönliche Weihnachtspakete beschenkt. Dies wird voll Freude von Maria Kissich, der Leiterin der Pfarr-Caritas Gersthof in Währing mitgeteilt. 267 Pakete von Spendern, die sich ihre bedürftigen oder kinderreichen Familien selbst auswählen durften, um ihnen eine persönliche Weihnachtsfreude ins Haus zu bringen. Die Spender konnten aus „Briefen an das Christkind“ der betroffenen Manschen frei wählen und durch ihre Gaben Freude bringen.

Caritas beginnt Verteilung

Am Sonntag wird die Weihnachtspakete-Aktion abgeschlossen sein und die Caritas wird in den nächsten Tagen mit der Verteilung beginnen. Ein „großes Danke“ wird auch von Dr. Michael Landau, Präsident Caritas Österreich, ausgesprochen: „Pfarrgemeinden können Kraftwerke der Liebe Gottes sein, und diese werden durch Nächstenliebe von Mensch zu Mensch durch Aktionen wie diese auch erlebbar gemacht!“

Lebendige Pfarre

Pfarrer P. Arkadiusz Zakreta erwähnte zur Aktion, dass sich im Laufe der Jahre die Anzahl der um Hilfe Bittenden und zum Glück auch der Helfenden der Weihnachtspaket-Aktion ausgeweitet habe. Es sei gut, dass es in Gersthof sensible Christinnen und Christen mit offenen Herzen und Händen gebe, welche Menschen das schenken, was sie brauchen und was ihnen auch Freude bereitet.

Konzert zur Weihnacht

Ein Weihnachtskonzert der Währinger Kantorei begleitet von einem Streichquartett folgt am 15. Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Leopold am Bischof-Faber-Platz für alle, die in echte Weihnachtsstimmung kommen wollen.

Gerhard Krause

Bild unten: Der Gottesdienst zum Abschluss der Weihnachtspaket-Aktion in Gerstof (Bild: Pfarre Gersthof).