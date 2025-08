Arno Geigers Bestseller als Gratisbuch in Wien erhältlich

Am 19. November 2025 startet in Wien erneut die beliebte Gratisbuchaktion „Eine STADT. Ein BUCH.“.

Im Zentrum der diesjährigen Ausgabe steht der österreichische Bestseller „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger. Das Buch erscheint in einer Auflage von 100.000 Stück und wird an zahlreichen Stellen in der Stadt kostenlos verteilt.

Ein persönlicher Blick auf Alzheimer

Arno Geiger, geboren 1968 in Bregenz und heute in Wien lebend, schildert in seinem 2011 erschienenen Werk eindrucksvoll den Umgang seiner Familie mit der Alzheimererkrankung seines Vaters August. Die Geschichte beginnt in den 1990er-Jahren – zunächst geprägt von Ratlosigkeit und Überforderung. Doch im Laufe der Zeit gelingt es dem Autor, sich der neuen Realität zu nähern und einen liebevollen Zugang zu seinem Vater zu finden.

Trotz aller Herausforderungen und Missverständnisse gelingt es den Angehörigen, auch Glücksmomente zu erleben. Der berührende Schlusssatz des Buches bringt dies auf den Punkt: „Wer lange genug wartet, kann König werden.“

Ein Buch mit internationaler Strahlkraft

„Der alte König in seinem Exil“ war eines der ersten literarischen Werke, das sich ausführlich mit dem Thema Alzheimer auseinandersetzte – einem Krankheitsbild, das heute aktueller denn je ist. Das Buch wurde in über 30 Sprachen übersetzt und hat sich als internationaler Bestseller etabliert.

Arno Geiger persönlich erleben

Begleitet wird die Buchverteilung von einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm. Im Rahmen von Lesungen, Diskussionen und Begegnungen mit dem Autor können Interessierte mehr über das Werk und dessen Hintergründe erfahren. Höhepunkte sind die feierliche Eröffnung im Wiener Rathaus am 19. November um 11 Uhr sowie eine Podiumsdiskussion am 20. November um 18:30 Uhr im Service-Treff der Wiener Stadtwerke Spittelau.

Über die Aktion „Eine STADT. Ein BUCH.“

Seit dem Jahr 2002 wird im Rahmen dieser Initiative jedes Jahr ein Buch in einer Auflage von 100.000 Stück kostenlos in Wien verteilt. Ziel ist es, Literatur niederschwellig zugänglich zu machen und die Stadt zur Lektüre einzuladen. Wo genau die Bücher ab dem 19. November erhältlich sind, erfahren Interessierte auf der Website der Aktion. Eine vollständige Übersicht der Verteilerstellen wird am 18. November online gestellt.