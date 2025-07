Fernsehpreis trifft Kulturstadt: Emmy®-Jurierung in Wien

Im Vorfeld der 53. International Emmy® Awards, die am 24. November 2025 in New York City verliehen werden, wurde Wien erneut zur Bühne für eine der entscheidenden Phasen im Auswahlprozess: die Semifinal-Jurierung.

Bereits zum 15. Mal fand diese auf Einladung des IMZ International Music + Media Centre und der ORF-Enterprise in der österreichischen Bundeshauptstadt statt. Damit reiht sich Wien in eine internationale Riege von Austragungsorten wie Abu Dhabi, Miami, Peking oder São Paulo ein.

25 Jurorinnen und Juroren aus zehn Ländern

In den Räumlichkeiten des Radisson Blu Das Triest kamen 25 internationale Expertinnen und Experten aus zehn Nationen zusammen, um in zwei renommierten Kategorien zu entscheiden: „Arts Programming“ und „Best Performance by an Actress“. Mit ihrer Teilnahme stärken sie Wiens Rolle als kulturelles und mediales Zentrum Europas.

„Ein frisch renoviertes und traditionsreiches Opernhaus ist der perfekte Ort, um in die Zukunft der Unterhaltung im Fernsehen zu blicken und Unterhaltungskultur zu feiern.” Barbara Palier (Theater an der Wien) in Vertretung von Vereinigte-Bühnen-Wien-Geschäftsführer Franz Patay „Die Semifinal-Jurierung der International Emmy® Awards verbinden Wien mit der Fernsehwelt. Die Veranstaltung mit der hochkarätigen Vernetzung mit internationalen Expertinnen und Experten öffnet neue Türen für die heimische Produktions- und Fernsehlandschaft; sie schafft damit Mehrwert für den österreichischen Medienstandort.“ Oliver Böhm ORF-Enterprise-CEO „Österreich genießt unter anderem durch die vielfach prämierten ORF-‚Universum‘-Dokumentationen und beliebte fiktionale ORF-Originals eine ausgezeichnete Reputation als Medien- und Produktionsstandort. Bewährte Fördermodelle und die kürzlich eröffneten Filmproduktionshallen im Hafen Wien bieten zusätzlichen Mehrwert für Filmschaffende aus aller Welt. Die ORF-Enterprise ist das Bindeglied zur internationalen Fernseh- und Produktionswelt und fördert durch ihre herausragende, langjährige Vernetzung erfolgreich Kooperationen.“ Armin Luttenberger Head of Content Sales International der ORF-Enterprise „Den größten Fernsehpreis der Welt seit 15 Jahren in enger Zusammenarbeit mit der International Academy of Television Arts and Sciences nach Wien zu holen, ist ein Impulsgeber für den Standort. In Zeiten des Wandels ist es elementar, die Sichtbarkeit und Relevanz von Kunst- und Kulturprogrammen zu stärken. Kunst und Kultur sind unverzichtbarer Teil einer unabhängigen und vielfältigen Medienlandschaft.“ Max Beckham-Ortner Generalsekretär des IMZ International Music + Media Centre

Österreich als Gastgeber mit internationalem Netzwerk

Erstmals wird heuer die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA einen offiziellen Eröffnungscocktail zur Preisverleihung in New York ausrichten. Damit soll nicht nur die heimische Kreativwirtschaft ins globale Rampenlicht gerückt, sondern auch die Vernetzung österreichischer Medienakteur:innen auf internationaler Ebene weiter intensiviert werden.

„Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA bringt Österreich ins Rampenlicht der globalen Fernsehbranche“, betont Reanne Leuning. „Diese Initiative bietet heimischen Kreativen eine einzigartige Plattform zur Präsentation ihrer Projekte und zum Aufbau internationaler Partnerschaften.“

Netzwerken im Theater an der Wien

Abgerundet wurde der Jurytag mit einem stimmungsvollen Empfang im frisch renovierten Theater an der Wien. Musikalisch begleitet von einem Streichquartett des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, versammelte sich eine hochkarätige Gästeliste aus Film, Fernsehen, Musik und Wirtschaft.

Unter den Gästen: Heinrich Ambrosch (Satel Film), Davide Dato (Balletttänzer), Saman Giraud (Schauspielerin), Felix Breisach (Regisseur), Daniel Serafin (Oper im Steinbruch), Barbara Weissenbeck (Filmwerkstatt) sowie viele weitere Vertreter:innen der österreichischen Kreativ- und Medienlandschaft.