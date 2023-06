Endlich: Rapid eröffnet neues Trainingszentrum!

Viele grün-weiße Fans haben sich den 25. Juni schon dick im Kalender angezeichnet: An diesem Sonntag wird das Körner Trainingszentrum powered by Varta im 2. Bezirk eröffnet.

Das neue Schmuckstück auf dem Platz, wo einst Ostligist Elektra spielte, hätte das Meisterwerk von Ex-Geschäftsführer Christoph Peschek werden sollen. Jahrelang hat er hinter den Kulissen daran gearbeitet und alles auf Schiene gebracht. Doch zwischenzeitlich musste er seinen Lieblingsverein verlassen – und kann den Ruhm für das Trainingszentrum hinter dem Stadion Center in Sichtweite zu den ÖFB-Trainingsplätzen nicht mehr ernten.

Erste Besichtigung ab 11 Uhr

Leicht möglich also, dass der jetzige Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Peschek am 25. Juni unter der großen Zuschauerschar sein wird. Jedenfalls erwartet die Rapid-Fans einiges an diesem Sonntag: Erstmals kann die Trainingsanlage, die angeblich alle Stückerln spielt, besichtigt werden. Sowohl das Gelände als auch die Innenräume des festen Gebäudes sind frei zugänglich. Spezielle Führungen durch das Rapideum-Team sind geplant, um auch die Geschichte des Noch-immer-Rekordmeisters lebendig werden zu lassen. Schließlich ist das Trainingszentrum nach den Legenden Alfred und Robert Körner benannt.

Entritt ist frei

Um 11 Uhr geht’s mit dem Einlass am Josef-Fritsch-Weg 2-4 los, um 11:30 Uhr folgt eine Autogrammstunde mit mehreren Profis, ehe um 12:30 Uhr die offizielle Eröffnung eingeläutet wird. Um 13 Uhr ist das erste Training der Mannschaft inklusive der Puma-Heimtrikot-Präsentation. Last but not least wird bis 15 Uhr auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Parkmöglichkeiten gibt es übrigens in der Garage des Stadion Centers – empfohlen wird aber, mit der U-Bahn zu kommen.