Entenflitzen: Spaß und Preise im Thermenresort Loipersdorf

Im Thermenresort Loipersdorf fand am Sonntag, dem 18. Juni erstmals das große Entenflitzen by kronehit statt. Im Zuge verschiedener Badeenten-Challenges rangen die Teams um tolle Preise. Für Party-Feeling am Acapulcobecken sorgte ein kronehit-DJ am kronehit-Pick Up.

Bei herrlichem Sonnenschein wurde gegraben und geflitzt, geworfen und gekritzelt, gelacht und Spaß gemacht. Vierzig Teams nahmen an vier Challenges teil, die ihnen und ihren Badeenten alles abverlangten. Ziel war es, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Neben Pizzagutscheinen für die Pizzeria Don Camillo im Thermenresort Loipersdorf, gab es auch Eintrittskarten und den Hauptpreis, ein Thermenwochenende im Thermenhotel DAS SONNREICH, zu gewinnen.

3, 2, 1 … Badeenten los!

„Uns ist es wichtig, unseren Gästen ein unvergleichliches Erlebnis, verbunden mit Spiel und Badespaß zu bieten. So haben wir heuer erstmalig das Entenflitzen ins Leben gerufen, und freuen uns über die rege Teilnahme“, so Philip Borckenstein-Quirini, CEO Thermenresort Loipersdorf.

Zum perfekten Summerfeeling gehören neben Sonne und Wasser natürlich auch Sommerhits. Dafür sorgte ein Live-kronehit-DJ am einzigartigen kronehit-Pick Up. Frische Drinks zum Abkühlen gab es an der Cocktailbar.

Gewinner des 1. Entenflitzens

Nachdem die Teams alle Challenges erfolgreich absolviert hatten, standen am späten Nachmittag die Gewinner fest: „Team FF“ konnte das Entenflitzen by kronehit für sich entscheiden und den Hauptgewinn entgegennehmen. „Wir hätten niemals erwartet, dass wir das Thermenwochenende im DAS SONNREICH gewinnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dabei zu sein“, freute sich das Gewinnerteam. Platz 2 ging an das Team „Urlaubsenten“ und Platz 3 an „Gaisch“.