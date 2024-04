Penzing: Neue Naschecke erblüht im Matznerpark

Im Matznerpark an der Ecke Matznergasse / Goldschlagstraße wurde eine eine neue Naschecke eingerichtet. Diese grüne Oase bietet eine Vielfalt an Beerenstauden wie Ribisel, Aronia und Himbeere, die nicht nur das Auge erfreuen, sondern auch den Gaumen verwöhnen sollen.

Die Initiative zur Schaffung dieses kleinen Paradieses erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bezirksvorstehung Penzing, den Stadtgärten und dem Ökosozialen Forum Wien. Die Naschecke verspricht nicht nur köstliche Früchte, sondern auch eine Verbindung zur Natur für all jene, die keinen eigenen Garten oder Balkon besitzen.

Ein grüner Rückzugsort

Die Idee, in städtischen Bereichen Grünflächen mit essbaren Pflanzen zu schaffen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Mit der neuen Naschecke im Matznerpark setzt Wien ein weiteres Zeichen für eine nachhaltige und zugängliche Stadtentwicklung. Alle Bewohner sind eingeladen, sich an den frischen Beeren zu erfreuen. Diese grüne Oase bietet nicht nur eine kulinarische Bereicherung, sondern auch einen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben, an dem man die Natur hautnah erleben kann.

Freude auf die kommende Ernte

Bis zur Ernte dauert es noch ein bisschen, aber dann ist die Naschecke für alle da. Die Freude ist groß, denn nicht alle haben einen Garten oder einen Balkon, wo sie selbst anpflanzen können. Für weitere Informationen und Anregungen zum Gärtnern in der Stadt können Interessierte die Webseite Stadtgarteln besuchen und sich inspirieren lassen.