Donaustadt: Große Feier am Mazzucco-Markt

Der Mazzucco-Markt am Eva-Maria-Mazzucco-Platz in der Seestadt Aspern feiert seinen ersten Geburtstag. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums lädt das Marktamt gemeinsam mit der Wirtschaftskammer am Freitag, den 3. Mai 2024, von 13 bis 18:30 Uhr zu einem Geburtstagsfest ein.

Neben kulinarischen Spezialitäten warten viele Attraktionen für Jung und Alt. So gibt es stündlich tolle Preise beim Dreh am Gewinnrad, Livemusik ab 14 Uhr mit Soberl und Romeo von Wiener Wahnsinn, sowie eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Bei der abschließenden großen Tombolaziehung um 18 Uhr werden viele attraktive Preise verlost.

Markt auf Probe

Der Mazzucco-Markt begann als sogenannter Markt auf Probe im Mai 2023. Damals wurde an sechs aufeinanderfolgenden Freitagen die Akzeptanz in der Bevölkerung getestet. Das Ergebnis war eindeutig, die Besucher haben den Markt ab der ersten Minute angenommen, sodass die Probezeit verlängert wurde. Nun ist der Mazzucco-Markt aus dem Bezirk nicht mehr wegzudenken.

Neugestaltung des Platzes

Der Eva-Maria-Mazzucco-Platz wurde 2023 nach dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ umgestaltet, begrünt und gekühlt. Über 1.100 weitere Quadratmeter wurden zusätzlich entsiegelt und begrünt, Hitzeinseln entschärft. In den neu entstandenen Grünflächen wurden zusätzlich zu den bestehenden Bäumen sogenannte XXL-Bäume gepflanzt. Der Platz eignet sich perfekt für einen Markt und entwickelt sich immer mehr zu einem Grätzltreffpunkt.