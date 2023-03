Erdgeschoß-Geschäftslokale immer beliebter

Geschäftslokale im Erdgeschoß erfreuen sich in Wien wieder wachsender Beliebtheit bei Unternehmen. Die Wienerinnen und Wiener profitieren von belebteren Grätzeln und einer ausgebauten Nahversorgung.

Laut WKO Wien ist die Nachfrage von 2021 auf 2022 um mehr als 60 Prozent gestiegen. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Handel und Gastronomie machen sich nach der Pandemie wieder verstärkt auf die Suche nach den attraktiven Standorten. Zu erkennen ist außerdem ein Trend hin zu kleineren Lokalgrößen: Am gefragtesten sind derzeit Geschäftsflächen zwischen 33 und 89 Quadratmetern. Das liegt zum einen an den hohen Energiekosten, viele bedienen aber zusätzlich zu den stationären Betrieben ein Online-Geschäft.

Innerstädtische Bezirke besonders begehrt

In den innerstädtischen Bezirken übersteigt die Nachfrage sogar das Angebot. Die begehrtesten Standorte sind neben der Innenstadt rund um den Schwedenplatz mit Abstand der 6. und 7. Bezirk, gefolgt von Wieden, Margareten und Josefstadt. Bei den Außenbezirken erfreut sich der 15. Bezirk wachsender Beliebtheit und der 3. Bezirk stagniert seit Jahren auf hohem Niveau. Auch die Leopoldstadt entwickelt sich zum Trendbezirk. Davon profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Flanierenden, die sich wieder über zunehmend belebte Gassen und eine ausgebaute Nahversorgung freuen können.

Team „Freie Lokale“ der WKO Wien

Wer als Unternehmer auf der Suche nach einem geeigneten Geschäftslokal in der Wiener Erdgeschoßzone ist, kann sich an die Wirtschaftskammer Wien wenden. Dort erhalten Standortsuchende kostenlose Unterstützung durch Standortanalysen sowie professionelle Beratung und Information zu Immobilien. Das Team Freie Lokale half im vergangenen Jahr rund 300 Betrieben bei der Ansiedlung in freie Geschäftslokale.