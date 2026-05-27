Die vierteilige Serie wurde im März 2025 veröffentlicht und erklärt auf humorvolle Weise, wie das Wiener Wohnbaumodell funktioniert. Im Mittelpunkt steht ein grantelnder Wiener, gespielt von Alex Scheurer, bekannt aus „echt fett“. Gemeinsam mit Melanie Flicker aus „Hallo OKIDOKI“ führt er durch zentrale Fragen rund ums Wohnen in Wien.

Mit viel Wiener Schmäh und einem Augenzwinkern werden Themen wie Gemeindebau, geförderter Wohnbau, Wohnberatung oder die MieterHilfe einfach und verständlich erklärt. Ziel der Serie ist es, die zahlreichen kostenlosen Angebote der Stadt Wien einem breiten Publikum näherzubringen.

Vier Preise für „Wohnen in Wien“

Die Jury der Internationalen Wirtschaftsfilmtage zeigte sich von der kreativen Umsetzung beeindruckt. Die Serie wurde in gleich vier Kategorien prämiert:

Gold in der Kategorie „Imagefilme“

Gold für „Informationsfilme und Erklärvideos“

Silber in der Kategorie „Marketingfilme B2C“

Schwarze Victoria für „Bestes Storytelling“

Wiener Wohnbau als Erfolgsmodell

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch freut sich über die Auszeichnungen: „Der soziale Wohnbau von Wien steht für ein weltbekanntes Erfolgsmodell, das in seiner über 100-jährigen Tradition immer an die Herausforderungen der Zeit angepasst wurde. Unsere Videoreihe vermittelt viele Facetten dieses Modells und zeigt mit typischem Wiener Schmäh den Weg zur leistbaren Wohnung.“

Wien gilt international als Vorzeigestadt für leistbares und lebenswertes Wohnen. Rund 220.000 Gemeindewohnungen sowie etwa 200.000 geförderte Wohnungen sorgen gemeinsam mit zahlreichen Beratungs- und Serviceangeboten für Unterstützung der Wienerinnen und Wiener.

Zusammenarbeit mit Wiener Filmschmiede

Konzipiert und umgesetzt wurden die Kurzfilme von der Wiener Filmschmiede Newsroom GmbH in Kooperation mit NEULICHT FILM und gemeinsam mit Wohnservice Wien. Neben den beiden Hauptdarstellern kommen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wohnservice Wien zu Wort, die als Expertinnen und Experten praktische Informationen rund ums Wohnen in Wien liefern.