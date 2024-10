Hernals: Erntedankfest als Wiedereröffnung des Kindergartens

Die St. Nikolausstiftung feierte kürzlich ein besonderes Erntedankfest unter dem Motto „Der Baum und wir“. Dieses Fest bot den perfekten Rahmen, um für den erfolgreichen Umbau des Kindergartens und Horts zu danken.

Gemeinsam mit den Kindern gestaltete das engagierte Team des Kindergartens ein Fest, das den Symbolgehalt eines Baumes in den Mittelpunkt stellte. Bei den Vorbereitungen wurden grundlegende Fragen behandelt: Was geben uns Wurzeln Halt? Worin finden wir Unterstützung? Und was repräsentiert die Baumkrone für uns im Kindergarten und Hort? Diese Überlegungen führten zu einem festlichen Ereignis, das sowohl reflektierend als auch feierlich war.

Feierliche Messe

Im Rahmen einer festlichen Messe in der Pfarrkirche Hernals waren alle Teilnehmenden eingeladen, ihre Gedanken auf bunten Herbstblättern und Früchten festzuhalten. Diese wurden am symbolischen Baum angebracht. Dieser Baum wird in den kommenden Tagen einen Ehrenplatz im Kindergarten einnehmen und als Erinnerung an die gemeinsame Zeit dienen.

Vorfreude auf die nächsten Jahre

Das Fest war geprägt von wertschätzenden Momenten und fröhlichen Begegnungen. „Wir freuen uns auf viele weitere schöne Jahre im ‘neuen’ Kindergarten und auf zahlreiche gemeinsame Feste und Feiern“, blickt die Kindergartenleitung, Birgit Neumann, optimistisch in die Zukunft.

Einmal Danke sagen

„Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns während der Umbauzeit unterstützt haben, und besonders den Kindern, die tatkräftig mitgeholfen haben, die neuen Räume mit Lachen und Freude zu einem Ort des Wohlfühlens zu machen.“