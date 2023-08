Ex-Money Maker Rüdiger wurde zum Gipfelstürmer

Alexander J. Rüdiger trotzt seinen Diagnosen und beweist als Autor, Moderator, ORF III TV-Weitwanderer und als Läufer, dass man noch viel erreichen kann, wenn man nur will ! Der als TV-Liebling bekannte „Mister Money Maker“ Alexander J. Rüdiger stemmt immer noch mehr als ihm die meisten Ärzte im Zuge seiner Parkinson-Diagnose und durch die Extrem-Marathonläufe am Nordpol oder am Everest verursachten Gelenkschäden jemals wieder zugetraut hätten. Mit Sommerbeginn brachte Rüdiger seinen dritten Roman „TAXI 1710-SIND SIE FREI ?2 in die Buchhandlungen, in dem der „Money Maker“ verhängnisvolle Abenteuer erlebt, und vor wenigen Tagen feuerte der Tausendsassa als Gastmoderator segensreich gemeinsam mit Pater Vinzenz Schager beim diesjährigen 3-Gipfel-Lauf im steirischen Wald am Schoberpaß mit Teilnehmerrekord bei bestem Wetter an die 300 Gipfelstürmer an. Vom Money Maker zum Bronze-Jungen Selbst an der Startlinie stand Rüdiger dann am kürzlich als der berühmt berüchtigte „Hinteralm-Brutal“-Lauf durch Laufurgestein Walter Zugriegel im Zuge des NÖ-Berglaufcups veranstaltet wurde, wo der ORF III „Land der Berge“ Weitwander-Präsentator in seiner Klasse am Sonnendach von Lilienfeld, dem Muckenkogel, doch glatt den dritten Platz belegen konnte und somit Bronze holte. Damit ist der Liesinger der lebende Beweis für das Motto, das sein Leben bestimmt: „Wer nicht aufgibt, hat schon gewonnen!“ Übrigens: Im Sommer war Alexander J. Rüdiger als „ORF-Weitwanderer‘ für ORF III auf heimischen Wegen anzutreffen und im Herbst wird man ihn damit persönlich im Fernsehen sehen können.