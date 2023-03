Familienbund ruft zum Vorlesen im Alltag auf

Im digitalen Zeitalter verliert das gemeinsame Lesen in vielen Familien an Bedeutung. Der Österreichische Familienbund ruft dazu auf, das Vorlesen wieder in den Familienalltag zu integrieren.

Eine Studie der Stiftung Lesen zeigt, dass das Vorlesen in etwa 40% der Familien kein Bestandteil des Alltags ist. Oft liegt dies an digitalen Vorlieben und der Meinung, dass Lesen und Vorlesen nicht mehr zeitgemäß seien. Doch gerade in Zeiten des digitalen Stresses kann das gemeinsame Schmökern in einem Buch eine echte Erholung für die Seele sein. Daher hat es sich der Österreichische Familienbund zur Aufgabe gemacht, die Wichtigkeit des Lesens und Vorlesens wieder in den Fokus zu rücken. „Gemeinsames Lesen ist eine gute Basis für alle möglichen Themen, die im Alltag vielleicht zu kurz kommen. Man kann Erlebnisse gemeinsam reflektieren oder auch Konflikte von einer anderen Seite betrachten. Zusammen zu lesen ist aber auch einfach Quality-Time für Eltern und Kinder!“, betont Familienbund-Präsident Bernhard Baier.

Online-Lesungen zum Vorlesetag

Anlässlich des Vorlesetages am 23. März hat sich auch der Österreichische Familienbund prominente Unterstützung mit an Bord geholt. Nationalrätin Johanna Jachs, EU-Abgeordneter Lukas Mandl, Nationalrat Norbert Sieber sowie Nationalrat Georg Strasser lesen auszugsweise aus ihren Lieblings-Kinderbüchern. Die Lesungen werden am Vorlesetag online auf den Social Media Kanälen des Familienbundes zu sehen sein.