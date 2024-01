Favoriten: Bücher wechseln in das „Neue Landgut“

Die Vorarbeiten für die Eröffnung des drittgrößten Büchereistandortes der Stadt Wien – Büchereien laufen auf Hochtouren. Die Übersiedlung von zwei Standorten in die 920 Quadratmeter große Bücherei am „Neuen Landgut“ gegenüber dem Columbusplatz in Favoriten startet mit Jahresbeginn 2024.

Die Eröffnung der Bücherei Neues Landgut ist für Ende 2024 geplant: Sie wird durch die Übersiedelung der Zweigstellen Hasengasse (rd. 210 m²) und Laxenburger Straße (rd. 300m²) zum drittgrößten Standort der Stadt Wien – Büchereien. Die neue Bücherei wird 920 m² groß sein und bietet damit eine zusätzliche Büchereifläche von über 400 m². Damit kann das Büchereiangebot in Favoriten deutlich ausgeweitet werden.

Für die Vorbereitung der Übersiedlung wird die Zweigstelle Hasengasse in den Monaten bis zur Besiedlung des Neuen Landguts für organisatorische Arbeiten benötigt und kann nicht mehr für den Büchereibetrieb geöffnet bleiben. Dort werden die neuen Bücher und anderen Medien für die große Bücherei zusammengestellt und bearbeitet werden. Das ist bei laufendem Betrieb nicht möglich.

Die Bücherei Hasengasse wird daher ab 1. März nicht mehr für den normalen Büchereibetrieb geöffnet sein. Bis Ende Februar besteht noch die Möglichkeit, zu den aktuellen Öffnungszeiten Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr ausgeborgte Medien zurückzugeben. Danach ersuchen die Büchereien die Kunden, andere Büchereien in der Umgebung zu nutzen, beispielsweise die nahegelegene Laxenburger Straße 90a, Favoritenstraße 8 oder Fasengasse 35-37.

Paradies für junge und ältere „Leseratten„

Die zukünftige Bücherei befindet sich im Erdgeschoss eines Gemeindebaus NEU, direkt gegenüber des neuen Bildungscampus. Der neue Standort wird den Besucher ein umfassendes Angebot an Büchern und Filmen für Kinder und Erwachsene bieten. In der neuen Bücherei wird es einen eigenen Kinderbereich, ausreichend Platz für Veranstaltungen, sowie für die Betreuung von Schulklassen und Kindergärten geben. Der Standort wird mit WLAN ausgestattet sein. Besucher sind dazu eingeladen, PC-Arbeitsplätze sowie Lernplätze in gemütlicher Atmosphäre zu nutzen.

Die barrierefreie Zweigstelle soll außerdem als Open Library ausgestaltet werden, damit alle die Möglichkeit bekommen, die Bücherei auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu nutzen. In unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs gelegen, ist der Standort mit Straßenbahn, Bussen und S-Bahn öffentlich gut erreichbar.

Kostenlose Büchereikarte für Kinder und Jugendliche

In Wien gibt es derzeit 38 Büchereien der Stadt Wien in allen Bezirken – außer im 1. und 8. Bezirk. Nach der Zusammenlegung der Büchereien in Favoriten werden es 37 sein, zwei davon befinden sich dann im 10. Bezirk. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist die Büchereikarten kostenlos. Danach kostet eine Büchereikarte 33,90 Euro im Jahr (ohne Ermäßigung).

In den Wiener Büchereien stehen insgesamt 1,4 Millionen Bücher, Filme und Musik zur Ausleihe bereit. Es gibt eine Auswahl von 50.000 CDs, DVDs, Blu-ray Discs oder auch Konsolenspiele. Jeder Besitzer einer Büchereikarte kann Zeitungen und Zeitschriften kostenlos online lesen, dazu gibt es 90.000 eBooks und eAudios.

In den Büchereien der Stadt Wien finden regelmäßig Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene statt. Es gibt Vorleseabende, Konzerte, Lesungen, Deutsch-Kurse oder auch Filmvorführungen. Aktuell wird in der Hauptbücherei die Filmreihe EU XXL gezeigt. Außerdem gibt es einen Podcast der Stadt Wien Büchereien: #büchereicast