1. Mai 2023: SPÖ Wien feiert Tag der Arbeit

Am Montag, den 1. Mai 2023, lädt die SPÖ Wien unter dem Motto „Stark. Stärker. Zusammen.“ zum traditionellen Maiaufmarsch auf den Wiener Rathausplatz. Alle 23 Bezirksorganisationen ziehen im Sternmarsch aus den Bezirken in die Innere Stadt und treffen ab etwa 9 Uhr auf dem Rathausplatz ein.

Dieses Jahr wird der 1. Mai mit besonderer Spannung beobachtet, da die SPÖ inmitten einer richtungsweisenden Entscheidung rund um den Parteivorsitz steht. Bis zum 10. Mai sind alle 140.000 Mitglieder dazu aufgerufen, sich für einen neuen Vorsitzenden zu entscheiden. Zur Wahl stehen Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler.

Maifest

Die Schlusskundgebung beginnt gegen 10.15 Uhr, und es sprechen SPÖ Wien-Vorsitzender und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende Marina Hanke, ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Nach der Kundgebung lädt die SPÖ Wien alle Besucher zum Mercato Rosso vor der Parteizentrale in der Löwelstraße ein. Im Prater findet ab 14 Uhr das traditionelle Maifest statt, veranstaltet von der Firma proevent und vom Wiener Kulturservice, unterstützt von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen. Zudem lädt der Waschsalon Karl-Marx-Hof am 1. Mai von 12 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Der erste Tag der Arbeit

Der 1. Mai wird in Wien zum 132. Mal gefeiert und geht auf das „Haymarket Massacre“ von 1886 zurück. Damals kämpften Arbeiterinnen und Arbeiter in Chicago für den Achtstundentag und es kam zu einem mehrtägigen Generalstreik. Vier Jahre später wurde der 1. Mai als internationaler Kampftag für den Achtstundentag erklärt und 1890 erstmals als Feiertag begangen. In Wien und vielen anderen Industriestädten Österreichs legten damals Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Arbeit nieder und marschierten trotz Verbot auf. Friedrich Engels meinte über den Wiener 1. Mai gar „Feind und Freund sind einig darüber, daß auf dem ganzen Festland Österreich, und in Österreich Wien, den Festtag des Proletariats am glänzendsten und würdigsten begangen [hat].“