Favoriten: Mutter Natur braucht jetzt unsere Hilfe

Der Lösshohlweg/Naturdenkmal Johannesberg in Favoriten ist der letzte Lebensraum seiner Art im Süden von Wien und ein Zeugnis der historischen Landnutzung. Doch um ihn zu erhalten braucht es Pflege und dafür braucht der Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken am 16. Oktober unsere Hilfe.

Seit 2017 engagiert sich der Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken uns als gemeinnütziger Verein für die langfristige Sicherung der biologischen Vielfalt und Klimaschutz in der Region Wiener Becken – Thermenlinie. Dafür bauen die ehrenamtlichen Mitglieder die Netzwerk Natur Region auf – ein regionales Netzwerk an Menschen und Organisationen, die sich gemeinsam mit Herz und Tatkraft für ein Netzwerk an wertvollen Naturflächen in ihrer Gemeinde und über die Gemeindegrenzen hinweg einsetzen.

Von ihrem Einsatz profitieren Arten, Lebensräume, das Klima und wir Menschen. Für die Aktivitäten wurde der Verein übrigens mit dem Josef-Schöffel-Naturschutzpreis des Landes NÖ ausgezeichnet.

Biologische Vielfalt in der Großstadt retten

An den südlichsten Ausläufern Wiens bei Unterlaa im 10. Bezirk liegt der Johannesberg, ein Hügel mit einem Umspannwerk am Gipfel. Hier liegt zwischen landwirtschaftlichen Flächen ein alter Hohlweg, der sich über Jahrtausende in den weichen Lössboden eingeschnitten hat. Der Löss-Hohlweg ist ein im Süden Wiens einzigartiger Lebensraum mit äußerst seltenen, spezialisierten Tieren und Pflanzen.

Steppen-Wolfsmilch, Sand-Lotwurz und Österreich-Salbei kommen hier vor und lassen aufgrund ihrer Seltenheit die Herzen von Pflanzenfreunden höher schlagen. Diese stark gefährdeten Arten sind in ganz Wien nur noch vom Johannesberg bekannt. Außerdem wurden 76 Wildbienenarten im kleinen Gebiet gefunden, das 1990 zum Naturdenkmal erklärt wurde. Einige Bienenarten, wie die Ehrenpreis-Sandbiene, nutzen die Lösswände des Hohlwegs, um Höhlen zu graben.

Wird ein Lösshohlweg allerdings nicht mehr befahren, wächst er langsam zu. Und das gilt es zu vermeiden. “Mach mit bei der Pflege, damit das wertvolle Kleinod erhalten werden kann! Auf Grund seiner geringen Breite kann der Hohlweg nur mit einem (händisch geführten) Balkenmäher befahren und gemäht werden. Gemeinsam mit Biologen des Landschaftspflegevereins rechen wir das Schnittgut zusammen und befördern es über die ca. 1,5 Meter hohe Böschung hinauf, damit es abgeholt werden kann.”, so Elke Weisz-Emesz vom Verein.

Sei dabei – hilf mit

Wer seinen Beitrag dafür leisten will, dass Mutter Natur gepflegt wird ist herzlich willkommen “Solange Du Zeit und Lust hast”. Treffpunkt ist am 16. Oktober ab 14 Uhr bei der Kreuzung “Georg-Wiesmayer-Straße” mit “Am Johannesberg”. Mitzubringen sind neben Eisatzfreude feste Schuhe, Arbeitskleidung, Arbeitshandschuhe, Getränk und Sonnenschutz.

Nähere Infos unter dazu: www.landschaftspflegeverein.at Instagram: landschaftspflegeverein

Rückfragen an: anmeldung@landschaftspflegeverein.at