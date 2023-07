Fine-Dining in der einstigen Gösserhalle in Favoriten

Besonderes Augenmerk wird im Steinhart dem Wein und der Getränkekultur gewidmet. In der Weinkarte steht Altbekanntes und neues Unbekanntes aus Österreich. Klaus Hartl: „Im Steinhart bieten wir die wahrscheinlich größte Auswahl an Wiener Gemischter Satz DAC sowohl offen als auch in Bouteillen. In unserem Lokal gibt es auch eine Auswahl von ehrlichen und in limitierten Mengen hergestellten Weinen, die einfach mehr Aufmerksamkeit verdienen. Viele Weine gehören zum Nature-Segment, wo wir ein absolut hochwertiges Angebot haben“.