Fleißig: Die ganze Welt des ASKÖ-Jugendsports

Mehr als 100 ASKÖ-Jugendliche absolvierten im Bundessport- und Freizeitzentrum (BSFZ) Obertraun mehr als 15 Einheiten im Juli. Trainiert wurde in den Sportarten Judo, Leichtathletik, Tischtennis, Handball und Volleyball.

Der Weg von Wien nach Oberösterreich hat sich für die jungen Athleten gelohnt. Eine Woche lang wurde wieder hart trainiert – die beste Vorbereitung auf die kommende Saison in den Sportarten Judo, Leichtathletik, Tischtennis, Handball und Volleyball. Zusätzlich konnten sie beim Sportartenschnuppern das neue, beliebte 3×3 Basketball ausprobieren.

Ausflug und „Check Your Limitz“

Doch neben schweißtreibenden Trainingseinheiten kam auch der Spaß nicht zu kurz. Am Ausflugstag standen eine Schiffsfahrt und der Besuch von Hallstatt sowie eine Wanderung zur Eisriesenhöhle auf dem Programm. Den Abschluss bildeten die motorische ASKÖ-Testserie „Check Your Limitz“, bei der alle Jugendlichen ihre Fähigkeiten in der Schnelligkeits-, Reaktions- und Ausdauerfähigkeit sowie Beweglichkeit und Koordination unter Beweis stellten, sowie das traditionelle Fußballspiel zwischen Jugendlichen und Betreuern.

Weitere Infos unter http://www.jugendsport.at

Bild unten: Der ASKÖ-Vorstand mit Präsident Hermann Krist und Generalsekretär Michael Maurer war mit den Leistungen der Jugendlichen zufrieden (Bild: PHOTO PLOHE).