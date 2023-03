Floridsdorf: Bauernmarkt nun auch donnerstags

Ab sofort gibt es den beliebten Bauernmarkt am Schlingermarkt nicht nur freitags und samstags, sondern auch immer schon am Donnerstag von 15-18 Uhr.

„Wir erfüllen damit den Wunsch der Bevölkerung nach nachhaltig produzierten Lebensmitteln aus der Region und erweitern das Angebot um einen weiteren Bauernmarkt in unserer Stadt“, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Bezirksvorsteher Georg Papai freut sich über die Erweiterung des Angebots: „Der Schlingermarkt ist Nahversorger und Kommunikationsdrehscheibe und für viele Menschen auch ein Identitätsmerkmal unseres Bezirks. Das soll auch so bleiben und weiter ausgebaut werden. Daher ist die Erweiterung des Bauernmarktes eine tolle Möglichkeit, um bei den Floridsdorfern auf den Markt aufmerksam zu machen. Ich freue mich auch auf die neuen Standler.“

Das finden Sie auf dem Bauernmarkt: