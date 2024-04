Triumph: Gold für Europas größtes Freiluftfestival

„Das Donauinselfest ist seit jeher eine zentrale Plattform für die österreichische Musikszene und bietet einer Vielzahl an heimischen Künstler*innen wichtige Auftrittsmöglichkeiten. Als Verein Wiener Kulturservice ist es für uns selbstverständlich diese Auftritte fair zu entlohnen, was auch für den musikalischen Nachwuchs gilt. Seit mehr als 40 Jahren wird den Menschen in Wien und darüber hinaus am Donauinselfest ein kostenloses und niederschwelliges Angebot an Kultur geboten und wir freuen uns, dass dieses einzigartige Konzept nun ausgezeichnet wurde.“

Kurt Wimmer Vorsitzender des Vereins Wiener Kulturservice