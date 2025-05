Floß ahoi: Wiener Promis feiern Saisonstart am Wasser

Am 1. Mai war es wieder so weit: Das Strandcafé an der Alten Donau lud zur traditionellen Floß-Eröffnung. Auf dem großzügigen Lärchenholz-Floß mit 264 Sitzplätzen direkt über dem Wasser begrüßte die Eigentümer-Familie Yeritsyan zahlreiche prominente Gäste.

Bei frisch gezapftem Budweiser Budvar, den legendären Strandcafé-Ripperln und der inzwischen ebenso beliebten „Strandcafé-Stelze“ genossen Persönlichkeiten wie Christina Lugner, Michael Konsel, Dennis Jale, Beatrice oder Markus Brier den Start in die neue Saison.

Ein Ort mit Geschichte und Flair seit 1921

Seit über 100 Jahren ist das Strandcafé eine feste Größe der Wiener Gastronomieszene – nicht nur wegen seiner urigen Atmosphäre, sondern auch wegen seiner traditionsreichen Küche. Der Blick auf die Skyline Wiens, das Plätschern der Alten Donau und die Herzlichkeit des Teams schaffen ein einzigartiges Ambiente. Mit den Worten „Floß ahoi“ eröffneten Andranik Yeritsyan und Erich Homolka offiziell die Saison und erinnerten an die vielen besonderen Momente, die Gäste hier seit Jahrzehnten erleben.

Ripperln oder Stelze? Genuss auf höchstem Niveau

Die Küche des Strandcafés begeistert mit klassischen Wiener Spezialitäten, bei denen Ripperln und Stelze die Stars sind. Die Ripperln – knusprig, saftig, perfekt gewürzt – sind weit über Wien hinaus bekannt. Seit letztem Jahr gibt es nun Konkurrenz: Die Strandcafé-Stelze mit krachender Kruste, Senf und frisch geriebenem Kren begeistert ebenfalls die Gäste. Das Erfolgsrezept? Hochwertiges Fleisch, viel Geduld beim Garen und das richtige Gespür für Timing und Temperatur.

Ein Moment des Innehaltens: Gedenken an Josef Winkler

Trotz ausgelassener Stimmung blieb Raum für stille Töne. In einer emotionalen Gedenkminute erinnerten die Gäste an Stammgast und Promi-Friseur Josef Winkler, der kürzlich verstorben war. Christina Lugner ehrte ihn in einer bewegenden Rede als Freund mit Herz und Humor. Sein Platz am Wasser bleibt unvergessen.