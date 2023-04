Free Cone Day: Gratis Eis von Ben & Jerry’s

Trotz kühler Temperaturen fanden sich rund 800 Ben & Jerry’s Fans am Badeschiff Wien ein, um sich ihre Gratisportionen des leckeren Eises abzuholen. Das Angebot war großzügig bemessen, denn es gab insgesamt 1.200 Portionen zu ergattern. Obwohl das Wetter nicht unbedingt eiscreme-freundlich war, ließen sich die Besucher die Gelegenheit nicht entgehen, sich ihr Lieblingseis zu sichern.

©Conny de Beauclair

Die Warteschlange reichte anfangs vom Badeschiff bis fast zur Urania zurück, die Fans warteten geduldig auf ihr Eis-Abendmahl. Und weil Ben & Jerry’s eine voll faire Marke ist, wurde auch dieses Jahr die solidarische Tradition gelebt: Das erste Eis bekam die letzte Wartende in der Schlange. Es wurde auf einem Peace-Kissen über die Köpfe der Wartenden bis zum letzten Ben & Jerry’s Fan durchgereicht. Als die Glückliche das Eis in den Händen hielt, startete die Verteilung für die Ersten ganz vorn. Gratis zu verkosten gab es neben dem beliebten Klassiker Cookie Dough (auch als vegane Variante) auch den Peace Pop am Stiel und das ganz neue Dulce De-Lish.

Pünktlich zum Start des Free Cone Day in Wien zeigte sich auch die Sonne und die Eisfans stellten sich teilweise mehrmals an.

VIP Event am Badeschiff

Für Medienvertreter, Influencer und Promis gab es ab 18 Uhr im Badeschiff alle Ben & Jerry’s Eisneuheiten zu probieren. Vier neue Sorten wurden von den über 100 Gästen verkostet: Dulce De-Lish, Choco-lotta Cheesecake, das neue vegane Phish Food und das vegane Caramel Café (Caramel Café gibt es exklusiv bei Billa Plus zu kaufen).

Café Puls Moderatorin Miriam Pössnicker und DJ & Fotograf Alex List The blue men crew: Universal Music Boss Cornelius Ballin mit BuzzDriver Chef Jockel Weichert (Ben & Jerry’s PR) Model Polchini (@polchini) Kabarettist Clemens Haipl (FM4 Projekt X) Influencerin Anja Marinkovic (@viennainsider) mit Freundin Influencerin Laura Zöhrer (@laelae.life) und ihr Freund Die bunte Ben & Jerry’s Free Cone Day Crew mit Jockel Weichert / BuzzDriver (rechts)

