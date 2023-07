Freizeitgamer fordern am Samstag E-Sport-Profis

An diesem Samstag findet das Finale des E-Sports Qualifikationsturniers Red Bull For The Win vor Live-Publikum im Palais Wertheim statt. Die Freizeitgamer-Teams aus den Qualifikationsturnieren im Juni und Juli müssen sich nun gegen echte E-Sport Profis durchsetzen, um die 4500 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Red Bull startete im Juni mit Red Bull For The Win eine neuartige E-Sports Turnierserie in Österreich. Getreu dem Motto „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ erhielten ambitionierte Gamer die Möglichkeit, sich in drei Qualifikationsturnieren in einem 1vs1 Modus gegen andere Freizeitgamer durchzusetzen und ihr Können unter Beweis zu stellen. Am kommenden Samstag findet im Wiener Palais Wertheim nun das große Finale gegen die E-Sport Profis statt. Wer live vor Ort zuschauen möchte, kann sich hier noch Finaltickets sichern.

Finale voller Spannung

Das Konzept von Red Bull For The Win verspricht dabei für das Finale viel Spannung und vielleicht auch Überraschungen, denn die neun Freizeit-Finalisten gingen als die talentiertesten und besten Spieler von über 320 ambitionierten Gamer in dem jeweiligen Spiel hervor. Gespielt wurden die E-Sports Titel CS:GO, Rocket League und League of Legends auf der Level Up in Salzburg, am Patscherkofel in Innsbruck sowie in der AREA52 in Wien.

Die neun Sieger aus den drei Qualifiern erhalten zudem am Tag vor dem Finale ein ganztägiges E-Sports Coaching und bilden für das Finale ein Dreierteam für jeweils einen E-Sport Titel. In diesen Dreierteams fordern sie diesen Samstag echte E-Sport Profis heraus und spielen um bis zu 4500 Euro Preisgeld. Bei dem Finale gilt es für die Freizeitgamer sich gegen professionelle E-Sportler des BIG Clan aus Berlin (LOL), Austrian Force aus Österreich (RL) sowie E-Sportlerinnen des reinen Frauenteams der Ninjas in Pyjamas aus Schweden (CS:GO) durchzusetzen.

Mehr Informationen und Tickets für das Finale (Mindestalter ist 16 Jahre) unter www.redbull.com/FTW