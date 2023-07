„French Fry Day“: Kartoffeln werden zu Gratis-Pommes

Am 13. Juli ist „French Fry Day“, ein Tag, an dem in allen Le Burger Restaurants die knusprigen Kartoffelstäbchen mit einer witzigen Aktion gewürdigt werden. Alle Gäste, die eine Kartoffel zu Le Burger bringen, dürfen diese – bei Bestellung einer Hauptspeise – gegen kostenlose Pommes umtauschen.

Jeden 13. Juli begeht man in den USA den Ehrentag der Pommes Frites – den National French Fry Day. Viele Restaurants offerieren dann kostenlose oder besonders günstig Pommes zu ihren Gerichten. Österreichs Burgermanufaktur Le Burger greift diese Idee auf, verbindet sie aber mit einer witzigen Aktion: Alle Gäste, die eine rohe Kartoffel zu Le Burger bringen, dürfen diese gegen kostenlose Kartoffel Fries umtauschen. Einzige Bedingung: Es muss auch eine Hauptspeise bestellt werden. „Wir wollen damit zeigen, wie viel Arbeit und Liebe in unseren hausgemachten Fries steckt, denn alle Pommes Frites werden aus österreichischen Kartoffeln hergestellt und täglich frisch vor Ort zubereitet“, erklären die Gründer der österreichischen Restaurantkette, Dr. Thomas und Sohn Lukas Tauber. Das Angebot gilt ausschließlich am 13. Juli 2023 und ist nur einmal pro Person einlösbar!

Wer hat’s erfunden?

Der Ursprung des National French Fry Day ist nicht ganz klar, aber einige Quellen vermuten, dass er einfach eine Hommage an die französische Küche ist, die angeblich die Pommes frites erfunden hat. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Unsicher ist zudem, wer die heiße Köstlichkeit überhaupt erfunden hat. Eine Theorie besagt, dass die Belgier die ersten waren, die Kartoffeln in dünne Scheiben oder Streifen schnitten und in heißem Fett frittierten. Dies soll im 18. Jahrhundert gewesen sein, als die Bewohner des Maastals in der Nähe von Dinant im Winter keine Fische fangen konnten und stattdessen Kartoffeln wie Fischfilets zubereiteten.

Eine andere Theorie besagt, dass die Franzosen die Erfinder der Pommes frites sind, da sie im 18. Jahrhundert damit begannen, frittierte Lebensmittel auf Wagen zu verkaufen, die „frites“ genannt wurden. Schließlich gibt es noch eine spanische Version, die besagt, dass die Spanier die Kartoffeln aus Südamerika nach Europa brachten und sie dort zum ersten Mal frittierten. Wie dem auch sei, die Pommes frites wurden weltweit populär, vor allem durch die amerikanischen Soldaten des Ersten Weltkriegs, die sie in Belgien kennenlernten und sie „french fries“ nannten, vielleicht weil sie im Geografieunterricht geschlafen hatten. Wie dem auch sei, der 13. Juli ist eine gute Gelegenheit, sich eine Portion Pommes frites, French fries oder, wie man bei uns sagt, „Pommes“ zu gönnen…

Mehr Infos auf www.leburger.at