Frühjahrs-Shopping bei den Special Days

Schluss mit dem lästigen Grau – der (Mode-)Frühling steht vor der Türe und damit ist es auch wieder an der Zeit, dass mehr Farbe in unsere Garderobe kommt. Peek & Cloppenburg hat sich für den Saison­start etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und lädt am 25. März zum Shopping-Event ins P & C-Weltstadthaus auf der Kärntner Straße 29.

Bei den „Special Days“ können Kunden zwischen 10 und 18 Uhr zu DJ-Sounds und mit erfrischenden Drinks in der Hand durch die angesagten Looks der Frühling/Sommer-Kollektionen stöbern. Was die Besucher neben toller Mode erwar­tet? Ein abwechslungs­reiches Rahmenprogramm mit Augenbrauen-Styling von Brow-Profi Alma Milcic selbst, schickes Nagel­design an der Nailbar by REQURD – und bei R. / Tattoo X Barber by Raf ­Camora kann man(n) sich den Bart trimmen lassen bzw. gibt es für Mutige auch die Möglichkeit, sich eine Erinnerung an den Shopping-Tag „mitzunehmen“, die unter die Haut geht.

Die Special Days sind also ein Pflichttermin für alle, die nicht nur modisch immer topaktuell sein wollen!