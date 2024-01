Fünf EURO-Fighter tragen die Fivers im Herzen!

Los geht‘s mit der ersten großen Europameisterschaft des Jahres. Im Männer-Handball spielt Rot-Weiß-Rot gegen die enorm starken Gruppengegner Kroatien, Spanien und Rumänien. Am Freitag geht’s in Mannheim (Deutschland) los.

Auch wenn die Vorbereitung viele Beobachter nicht begeistert hat: Am Freitag um 18 Uhr ist das alles vergessen. Da zählt nur eines: Ein Sieg gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner Rumänien. Damit die rot-weiß-rote Mannschaft, angeführt von THW-Kiel-Legionär und Ex-Fiver Mykola Bilyk, länger im Turnier bleiben kann. Denn die beiden weiteren Gruppengegner sind haushoch zu favorisieren: Mit Kroatien und Spanien kommen vielfache Titelträger und echte Handball-Großmächte auf die Österreicher zu.

Fünf Spieler aus Margareten

So meint auch Kapitän Bilyk deutlich: „Wir fahren mit einer Riesenfreude zur EURO. Jetzt haben wir Rumänien vor der Brust. Unser Ziel ist, sie zu schlagen. Dann kommen zwei Topspiele gegen zwei richtig geile Gegner, wo wir alles reinhauen werden und versuchen werden in die Hauptrunde einzuziehen. Das ist ein großes Ziel, aber wir werden alles daran setzen, uns gegen eine der beiden Mannschaften durchzusetzen.“ Der Superstar mit ukrainischen Wurzeln kommt ebenso aus der Margaretner Fivers-Schmiede wie Lukas Hutecek (Lemgo), Tobi Wagner (nach Toulouse jetzt Bregenz) und die aktuellen Fivers-Spieler Eric Damböck (Flügel) und Jakob Nigg (Flügel). Fünf Teamspieler, die zeigen, wie gut die Nachwuchsarbeit im 5. Bezirk funktioniert.

Spiele werden im ORF übertragen

Zurück zur EURO, die am 10. Jänner in der 50.000 Zuseher fassenden Merkur-Arena in Düsseldorf eröffnet wurde. Die erste 2024er-EM in Deutschland dauert bis 28. Jänner, Titelverteidiger ist Schweden. Österreich muss in der Vorrunde Platz drei erreichen, um in die Hauptrunde aufzurücken. Zum letzten harten Test gegen Island (30:37) betont Teamchef Ales Pajovic: „Wenn wir so wie in den ersten 45 Minuten gegen Rumänien spielen, bin ich zuversichtlich.“ Man darf gespannt sein. Die Spiele der Österreicher:

Österreich gegen Rumänien

Freitag, 12. Jänner 2024, 18:00 Uhr, Live auf ORF 1

Kroatien gegen Österreich

Sonntag, 14. Jänner 2024, 20:30 Uhr, Live auf ORF SPORT +

Spanien gegen Österreich

Dienstag, 16. Jänner 2024, 20:30 Uhr, Live auf ORF SPORT +