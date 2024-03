Fußball-EM: Die Fan-Zone beim Riesenrad ist fix!

Das wird gewaltig: Von 14. Juni bis 14. Juli verwandelt sich das 3.800 Quadratmeter große Areal der Liliputbahn beim Riesenrad im Prater in eine große Fanzone. Um viele Höhepunkte und die drei Österreich-Spiele hautnah zu erleben.

Dort, wo ab September mit der Kaiser Wiesn wieder das größte Oktoberfest des Landes stattfindet, wird im Sommer Fußball geschaut: Auf der Kaiser Wiesn beim Riesenrad und der Prater Hauptallee. Ein Superplatz, um das Public Viewing während er EURO zu nützen. Pünktlich zum Anpfiff des Eröffnungsspiels von Gastgeber Deutschland gegen Schottland wird die Fanzone Prater am Freitag, 14. Juni, um 20.30 Uhr öffnen.

Insgesamt 51 Spiele

51 Spiele an 22 Spieltagen in zehn verschiedenen Stadien Deutschlands können Fußballfans beim Public Viewing miterleben – und fast eine Stimmung wahrnehmen, als wären sie mittendrin. Natürlich werden auch die Gruppenspiele der rot-weiß-roten Nationalmannschaft übertragen: am 17. Juni (Frankreich), 21. Juni (Gegner noch offen) und 25. Juni (Niederlande). Da wird die Fanzone – nicht nur wegen des Wetters – kochen! Hochmoderne LED-Bildschirme, schattige Sitzplätze, kühle Getränke und frische Speisen tun ein übriges für einen Fußball-Abend der Superlative. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Spielbeginn.

Infos zur Fanzonge: http://fanzone-prater.at

Infos zur Fußball-EURO: https://de.uefa.com/euro2024/

Infos zur Kaiser Wiesn ab September: https://kaiserwiesn.at/

Bild. Fanzone Prater

Das österreichische Nationalteam tritt bei der EURO gegen Frankreich und Holland an. Die Fans sind mit dabei! (Bilder: Schatzer)