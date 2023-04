Die „Gaming Lounge“ am Hauptbahnhof eröffnet

Vom 27. April bis 26. Mai schlagen Gamer-Herzen in der BahnhofCity Wien Hauptbahnhof höher. Zentral gelegen im Untergeschoss, neben dem Thalia-Store, eröffnet die ÖBB auf über 300m² die ÖBB Next Level Gaming Lounge.

Möge der Beste gewinnen. Auf 30 vorinstallierten Gaming Stationen, bestehend aus High-End Gaming PCs, PlayStation 5 und Nintendo Switch Konsolen, können Besucher von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 12 bis 19 Uhr, gemeinsam mit ihren Freund:en in die Welt der digitalen Spiele eintauchen. Der Eintritt in die Location ist kostenlos. An jedem Öffnungstag wird zusätzlich ein attraktives Rahmenprogramm angeboten, bei dem auch andere Shops und Gastronomiebetriebe der BahnhofCity Wien Hauptbahnhof mit Sachpreisen Anreize für Teilnehmer schaffen.

„Gamen“ für die Zukunft

Hinter dem Event steht ein tieferer SInn: Die ÖBB sprechen damit gezielt Gamer an und laden diese jungen Menschen ein, sich an Infoständen ein Bild von der digitalen Zukunft der Bahn zu machen. Und die ÖBB zeigen auch, welche Möglichkeiten es gibt, an der Bahn und den Mobilitätskonzepten der Zukunft mitzuarbeiten. Vom Digitalen Zwilling der gesamten Infrastruktur – ein digitalisiertes Abbild der Anlagen, des Schienennetzes – als Grundlage für den digitalen Bahnbetrieb und eine moderne Wartung. Am Ende steht eine Bahn, die schneller, bequemer, pünktlicher und vollständig vernetzt ist. Mit Hilfe der Digitalisierung wird die Leistungsfähigkeit des Systems Bahn in Österreich bis 2040 verdoppelt.

Dass die Gaming Lounge am 26. Mai schließt, ist kein Zufall. Am Tag darauf, dem 27. Mai 2023, findet das A1 Austrian eSports Festival im Austria Center Vienna statt. Bei dem E-Sport und Gaming Event der Superlative tritt die ÖBB als Partner auf und wird im Rahmen des Events sozusagen das finale Happening der ÖBB Next Level Gaming Lounge zelebrieren. Auch hier wird ein besonderes Angebot für ÖBB-Lehrlinge geschaffen: Für sie ist der Ticketkauf im eigens eingerichteten Lehrlings-Shop kostenlos.