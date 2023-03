Gastronomin: Die Meisten leiden an Gästemangel

Alexandra Psichos engagiert sich mit vollstem Einsatz in der Wirtschaftskammer Wien in den Fachgruppen Kaffeehäuser und Gastronomie.

Ihre Gastronomiebetriebe, das Kaffeehaus „Klim Bim“ und das Burger-­Lokal „The Legends“, führt Alexandra Psichos mit Leidenschaft. Als Branchenkennerin engagiert sie sich außerdem in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) in der Fachgruppe Wiener Kaffeehäuser und Gastronomie. „Ich möchte etwas zum Besseren ­verändern.“ Sicher keine ein­fache Sache – die heimischen Gastro­nomie­betriebe laborieren an den Folgen der Lockdowns, an extremen Energiekosten, an fehlendem Personal und an allgemeinen Preiserhöhungen.

Wiener Bezirksblatt: Ist die Lage der Gastronomie tatsächlich so schlecht?

Alexandra Psichos: In der Innenstadt sind die Lokale voll, aber in den Außenbezirken schaut das schon anders aus. Da gibt es keine Touristen – das heißt, die meisten Gastronomiebetriebe leiden an Gästemangel. Außerdem kämpfen wir mit den Folgen der Lockdowns, viele mussten Überbrückungskredite aufnehmen. Zu den Rückzahlungen kommen jetzt die hohen Energiekosten, stetig steigende Mieten und die generellen Preiserhöhungen. Vielen fehlt überdies das Personal.

Was kann die WKW tun, um die Lage zu verbessern?

Unsere Aufgabe ist es etwa, die Rahmenbedingungen für die Branche zu verbessern und Kooperationen zu organisieren, um Gäste in die Lokale zu bringen. Und darum kümmere ich mich mit aller Kraft.

Ihre Botschaft an die Gäste?

Ich verstehe, dass viele sparen, weil sie Angst vor der nächsten Gas- und Stromabrechnung haben. Aber mein Appell lautet: Wenn’s finanziell möglich ist, geht bitte raus, trefft euch wieder öfter mit Freunden in einem Gastronomiebetrieb, feiert dort eure Feste. Wir machen keine unnötigen Preiserhöhungen. Liebe Gäste, kommt einfach wieder!