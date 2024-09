Gefühle bei Tier und Dir: Spielerisch die Stimmungen lernen

Tiere sind fühlende Lebewesen, die eine Vielzahl von Emotionen erleben, darunter Angst, Freude, Wut und Entspannung. Um herauszufinden, wie man den Gemütszustand der Vierbeiner erkennt, gibt es nun ein neues, spielerisches Hilfsmittel: das Tierschutz-Quartett „Gefühle bei Tier & Dir“.

Dieses Kartenspiel beantwortet Fragen, die uns Tiere nur durch ihre Körpersprache vermitteln können. Wie erkennt man, dass ein Hund ängstlich ist? Was deutet darauf hin, dass einer Katze nicht wohl ist? Und was fühlt ein Schwein, wenn ich ihm den Bauch streichle? Will ein Pferd Ruhe, wenn es mit dem Schweif schlägt, oder ist das ein Zeichen der Freude?

„Tierschutz macht Spaß – das zeigt dieses tolle neue Spiel, mit dem auf anschauliche und kurzweilige Weise ganz viel wichtiges Wissen vermittelt wird. Die Emotionen von Tieren und Menschen erkennen zu können und zu respektieren, ist die Basis für ein gutes und harmonisches Miteinander zwischen allen Lebewesen in unserer Stadt“, betont Wiens Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Spiel für kleine und große Tierfreunde

Auf den 32 Spielkarten werden sieben Tierarten sowie der Mensch in vier Gemütszuständen abgebildet: Entspannung, Freude, Angst und Wut. Die Spieler*innen lernen, wie sie die Stimmungen anhand von Gesichtsmimik, Körperhaltung und Lautäußerungen deuten können. Denn die Körpersprache von Tieren und Menschen bietet viele Hinweise darauf, wie es ihnen geht – vorausgesetzt, man weiß, worauf man achten muss.

Das neue Quartett der Tierschutzombudsstelle Wien ist kostenlos an verschiedenen Ausgabestellen in der Stadt erhältlich: