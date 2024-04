Geheimtipp: Salon-Frühstück in der Fuchs-Villa

Der 1. Mai ist für viele der „Tag der Abeit“. Nicht so in der Hüttelbergstraße 26 in Penzing.

Denn dort wird am 1. Mai der „Tag des 1. Salon-Frühstücks“ ausgerufen. In der prachtvollen Ernst-Fuchs-Villa in der Penzinger Hüttelbergstraße 26 gibt es von 10 bis 14 Uhr um 45 Euro pro Person ein Frühstücksbuffet und einen Museumsspaziergang mit Anekdoten zu erleben. Die Führung beginnt um 11.30 Uhr und ist alleine schon ein Erlebnis für sich.

Reichhaltiges Buffet

Die Managerin des Museums, Anni Fuchs, verspricht ein „reichhaltiges Frühstücksbuffet und einen Museumsspaziergang mit Anekdoten rund um eine phantastisches Leben“. Verbindliche Reservierung bis 28. April unter events@ernstfuchsmuseum.at.

Mehr Infos auch auf https://ernstfuchsmuseum.at/