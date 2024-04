Am 2. Mai liegt Italien gleich beim Schottentor

Am 2. Mai findet im INTERSPAR am Schottentor sowie im angeschlossenen à la carte Restaurant „das Mezzanin“ von 16 bis 20 Uhr eine Italien inspirierte Genussreise statt. An 13 Genussstationen werden verschiedene italienische Köstlichkeiten zum Probieren und Genießen angeboten.

Der Weg nach Italien ist kürzer als man denken mag. Am 2. Mai führt er nämlich nur zum INTERSPAR am Schottentor. Wie bei jeder Genussreise erwartet die Kunden hier am Eingang ein kostenfreier Aperitif – dieses Mal ein alkoholfreier Bellini von Cipriani. Beschwingt geht es dann wahlweise in die Market Kitchen, in der Ravioli mit Mozzarella, Tomaten und Basilikum frisch zubereitet und gegen einen Genussgulden verköstigt werden können oder direkt in die Backstube. Neben der wohl köstlichsten Pizza im Haus am Schottentor wird hier Show-Cooking vom Feinsten geboten: Luigi Barbaro wird zwischen 16 und 20 Uhr in der INTERSPAR-Backstube seine beliebte, knusprig aufgebackene DESPAR All natural Margherita mit frischen Zutaten belegen und zum Probieren servieren.

Was darf bei einer italienischen Genussreise außerdem auf keinen Fall fehlen? Pasta und Gelato! Im Austausch gegen jeweils einen Genussgulden können diese und weitere italienische Spezialitäten an den mediterranen Genussstationen verkostet werden. Die Genussgulden können am Tag der Genussreise „Bella Italia“ im im Eingangsbereich erworben werden. Für 15 Euro gibt es 10 Genussgulden und für 10 Euro 5 Genussgulden.

Über das leibliche Wohl hinaus

Auch im INTERSPAR à la carte Restaurant „das Mezzanin“ wird es wieder eine Genussstation geben, an der dieses Mal zwischen 16 und 20 Uhr köstliche Antipasti gereicht werden, die perfekt zum Programm passen. Apropos: Für alle Interessierten wird es um 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag von und mit Elisabetta de Luca zum Thema „Eine kulinarische Reise nach Italien“ im „das Mezzanin“ geben. Die Buchautorin und Italien-Expertin hat gemeinsam mit Spitzengastronom Luigi Barbaro 2016 ein Buch über kulinarische Spezialitäten geschrieben und freut sich dabei zu sein.

Auch Luigi Barbaro ist, wie viele andere Produzenten, am 2. Mai im INTERSPAR am Schottentor persönlich vor Ort. Für das passende Urlaubs- beziehungsweise Italien-Feeling legt DJane JOANiSH während der Genussreise italienische Klassiker auf – Felicità und gute Laune sind hier vorprogrammiert.

Für alle, die das Urlaubsfeeling der Genussreise „Bella Italia“ ein wenig verlängern und exquisite italienische Spezialitäten mit nach Hause nehmen möchten, bietet der INTERSPAR am Schottentor an diesem Tag 25 Prozent Rabatt auf die Verkostprodukte an.

Weitere Informationen zur INTERSPAR Genussreise nach „Bella Italia“ gibt es unter unter: interstpar.at/genussreise

Die Eckdaten:

Wann: Donnerstag, 2. Mai 2024 von 16 bis 20 Uhr

Wo: das Mezzanin, Wien 1., Schottengasse 6-8

Teilnehmer:innen-Gebühr: 15 Euro für 10 Genussgulden / 10 Euro für 5 Genussgulden

Geführte Touren: Stündlich ab 17 Uhr bis 19 Uhr (Dauer ca. 30 Minuten)

Kostenfreier Vortrag im „das Mezzanin“ um 19 Uhr: Elisabetta de Luca zum Thema „Eine kulinarische Reise nach Italien“ im „das Mezzanin“. (Dauer ca. 30 Minuten)

Die Genussgulden können am 2. Mai 2024 ab 7:30 Uhr im INTERSPAR am Schottentor im Eingangsbereich erworben werden.