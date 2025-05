Mit dem Geier-Tafelsackerl Brot retten und Menschen helfen

Lebensmittelverschwendung ist nach wie vor ein großes Problem – auch in Österreich. Besonders Brot und Gebäck landen viel zu oft im Müll, obwohl sie noch genießbar wären.

Die Bäckerei Geier setzt hier ein starkes Zeichen und baut ihre langjährige Kooperation mit der Tafel Österreich weiter aus: Mit dem neuen „Geier-Tafelsackerl“ sollen Ressourcen geschont und Menschen in Not unterstützt werden.

Brot im Müll, während viele Hunger leiden

Die Zahlen sprechen für sich: In Österreich werden jährlich rund 162.000 Tonnen Brot und Gebäck weggeworfen – mehr als Obst, Gemüse oder Milchprodukte. Umgerechnet sind das etwa 18 Kilogramm pro Person. Gleichzeitig sind rund 1,6 Millionen Menschen im Land von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen, 420.000 davon leiden sogar an schwerer Ernährungsarmut.

Diese Schieflage will Geier. Die Bäckerei, ein Familienunternehmen mit über 30 Standorten in Wien und dem Weinviertel, nicht einfach hinnehmen. Bereits seit 2006 arbeitet Geier mit dem Sozial- und Umweltverein Die Tafel Österreich zusammen, der seit 1999 genusstaugliche Lebensmittel rettet und kostenlos an soziale Einrichtungen weitergibt.

Das Geier-Tafelsackerl: Ein innovativer Beitrag gegen Verschwendung

Ab dem 15. Mai 2025 startet Geier ein neues Kapitel in dieser Partnerschaft: Das „Geier-Tafelsackerl“. Dieses Angebot ermöglicht es Kund:innen, Brot, Gebäck und Süßwaren, die am Ende des Tages übrig bleiben, zu einem stark vergünstigten Preis zu kaufen. So landen diese hochwertigen Produkte nicht im Müll, sondern bei Menschen, die sie wertschätzen.

Mit dem Sackerl, das täglich per Geier-App bestellt und in der letzten Stunde vor Ladenschluss abgeholt werden kann, zahlen Konsument:innen nur 3,99 Euro für Ware im Wert von rund 12 Euro. Zusätzlich gehen 50 Cent pro verkauftem Sackerl an Die Tafel Österreich, um deren wichtige Arbeit weiter zu unterstützen.

Nachhaltigkeit, sozialer Mehrwert und Genuss vereint

Erika Geier-Tschernig, Geschäftsführerin von Geier, unterstreicht den Gedanken hinter dem Projekt: „In jedem unserer Produkte stecken wertvolle Ressourcen, Know-how und Passion. Deshalb ist es uns nicht egal, wenn sie vergeudet werden. Wir wollen, dass unser Brot und Gebäck ihre Bestimmung erreichen: Menschen satt und zufrieden zu machen. Was am Ende des Tages übrig bleibt und nicht aus lebensmittelrechtlichen Gründen mit Ladenschluss entsorgt werden muss, geht an Die Tafel Österreich für die Verteilung an karitative Einrichtungen. Mit dem Geier-Tafelsackerl wollen wir Menschen auch in unseren Geschäften die Möglichkeit bieten, handwerklich hergestellte Backwaren vergünstigt zu beziehen. Denn wir folgen der Maxime: „Altes Brot ist nicht hart. Kein Brot, das ist hart.‘“

„Immer mehr Menschen in diesem Land wissen nicht, wie sie ihre nächste Mahlzeit organisieren, wie sie ihre Kinder satt bekommen sollen. Allein von 2023 auf 2024 ist die Zahl der Personen in absoluter Armut, die wir versorgen, um 67 % gestiegen. Brot ist ein absolutes Grundnahrungsmittel in Österreich. Wir freuen uns daher sehr über die Bäckerei Geier als so langjährigen, „stolzen Partner“. Und umso mehr, dass sie die karitative Lebensmittelrettung mit dieser Kooperation ganz klar vor kommerzielle Initiativen stellen.“ Alexandra Gruber Geschäftsführerin Die Tafel Österreich