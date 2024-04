Gesunde Info: AKH auf Platz 25 der Weltrangliste

Große Freude im AKH und der MedUni: Sie liegen weltweit unter 250 Spitälern auf dem tollen 25. Platz. Eine Bestätigung für unser Gesundheitssystem.

Trotz der Probleme rund um das Traumazentrum in der Brigittenau kann man sich in Wien auf die Gesundheits­versorgung verlassen: Das AKH und die MedUni wurden in einem 250 Spitäler umfassenden Ranking auf Rang 25 gewählt! Das ist nicht irgendeine „Weltrangliste“, sondern eine, die 85.000 Medizin-Experten aus 30 Ländern erstellt haben – befragt vom Nachrichtenmagazin Neesweek und dem Datenprovider Stastista. Platz eins ging an die Mayo Clinic in Rochester vor der Cleveland Clinic, beiden liegen in den Vereinigten Staaten. Dritter wurde das Toronto General in Kanada.

60.000 Patienten

Das Unikliniken Innsbruck und Graz schafften es übrigens mit den Rängen 53 und 73 ebenfalls unter die Top 100. An den vom AKH und der MedUni Wien gemeinsam geführten Universitätskliniken mit über 400 spezialisierten Ambulanzen werden jährlich rund 60.000 Patienten stationär betreut, die Versorgung ist mit der Forschung eng verknüpft. Die Ambulanzen und Spezialambu­lanzen werden außerdem 1,1 Millionen Mal frequentiert.