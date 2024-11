Großbaustelle Weststrecke: ÖBB liegt voll im Zeitplan

Pünktlich zur Halbzeit ziehen die ÖBB eine erste Bilanz der Bauarbeiten entlang der Weststrecke, und die fällt positiv aus: Alle Arbeiten laufen erfolgreich und sind im Zeitplan.

Um auf der viel befahrenen Strecke zwischen Salzburg und Wien umfangreiche Bauarbeiten gebündelt abwickeln zu können, wird noch bis 30. August zeitgleich an mehreren Teilabschnitten gearbeitet. So können die notwendigen Tätigkeiten rasch und ohne längerfristige Beeinträchtigungen für den Zugverkehr ausgeführt werden.

Arbeiten bringen Verbesserungen

Die Arbeiten bringen Verbesserungen für Reisende und Pendler: Erhöhte Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, mehr Reisekomfort, schnellere Fahrten und einen besseren Lärmschutz für Anrainer. Dafür wurden bis zur Halbzeit 6 Kilometer neue Gleise verlegt, 12 Kilometer Schienen verschweißt, 12 Weichen getauscht, 15 Tonnen Schotter aufgetragen, 6.000 Schwellen verlegt und 2 Kilometer Lärmschutzwände erneuert. In den nächsten Wochen stehen vor allem die Arbeiten an der Oberleitung im Fokus. Alle Arbeiten finden in den Abschnitten Amstetten – St. Valentin, Marchtrenk, Schwanenstadt und Seekirchen statt.

Bauen bei laufendem Betrieb

Eine Strecke bei laufendem Betrieb zu modernisieren ist wie eine Operation am offenen Herzen. Mit 21,1 Millariden Euro, die bis 2029 in moderne Bahnanlagen investiert werden, fährt die ÖBB das größte Ausbauprogramm der Geschichte. Ziel ist eine Bahninfrastruktur, die für den steigenden Bahnverkehr ausreichend Platz bietet und ein dichtes Bahnangebot für Fahrgäste und Güter sichert. Neben den Neubaustrecken Koralmbahn, Weststrecke, Semmering- und Brennerbasistunnel werden auch bestehende Strecken erneuert, auf denen bereits der Zugverkehr rollt. Dass es dabei zu Sperren kommt, ist leider unumgänglich.

Infos für Reisende

Durch die Arbeiten kommt es zu geänderten Fahrplänen und Fahrtzeiten. Die ÖBB bitten die Fahrgäste, dies zu berücksichtigen und Zeitreserven einzuplanen. Die Kundeninformation zu den Fahrplanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Anzeigen auf den Monitoren, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter oebb.at/baustellen. Auskünfte über Reisemöglichkeiten auch auf SCOTTY mobil, der ÖBB-App oder beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717. Mobilitätseingeschränkte Reisende haben die Möglichkeit, sich vor Fahrtantritt mit dem ÖBB-Kundenservice in Verbindung zu setzen.