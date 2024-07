Stegreif-Revue: Die Welt der Familie Tschauner

Wer Tschauner sagt, muss auch Stegreif sagen. Zahlreiche Klassik-Stücke laden derzeit in die Ottakringer Bühne ein. Und die gruselige Revue „Die Tschauners“ entführt das Publikum in die Welt der ganz besonderen Künstler-Familie.

Das großartiger Stück handelt von der Familie Tschauner, die nach Jahrzehnten des sorglosen Lebens vor dem finanziellen Ruin steht. In einem kreativen Rettungsversuch bietet das Ehepaar seine marode Familien-Villa als Hochzeitslocation an und eröffnet den Pop-up-Imbiss „Schmausoleum“ in einer aufgelassenen Gruft am Ottakringer Friedhof.

Grandiose Stimmen

Die verzweifelten Rettungsversuche werden zusätzlich verkompliziert, als sich ein heiratswilliges Paar ankündigt und zugleich die Verwandtschaft eintrifft, um sich wie jedes Jahr bei den Tschauners einzunisten. Noch dazu zieht die ungewöhnliche Unternehmung die Aufmerksamkeit der Wiener Behörden auf sich. Werden sich die Tschauners aus diesem Schlamassel wieder rauslavieren können? Was frisst der Teufel, wenn er mal nicht in der Not ist? Und warum ist auf dem Wandkalender in der Küche jeder (!) Tag markiert?

Neue Stegreif-Revue

Die neue Stegreif Revue aus der Feder von Thomas Schreiweis und auf die Bühne gebracht durch die Regie von Magda Leeb, ist eine gekonnte Mischung aus Grusel und einer Spur schwarzem Humor, welche jede Menge Gänsehaut verursacht und dem Publikum die Lachtränen gefrieren lässt. Die musikalische Leitung durch Markus Richter, die Choreografie von Lilly Kugler-König, das Bühnenbild von Petra Fibich-Patzelt, die Kostüme von Sigrid Dreger sowie Monika Krestans Maskenbild setzen zusätzliche Akzente.

INFO

Bis 1. September 2024

Maroltingergasse 43, 1160 Wien

tschauner.at