Gumpoldskirchen: Weinsommer bietet Genuss rund ums Rathaus

Südländisches Flair in einem historischen Ambiente gibt es in Gumpoldskirchen vom 17. bis 25. August zu erleben. Rund ums Rathaus bieten Top-Winzer und Gastronomiebetriebe ein Festival für alle Sinne an.

Anzeige

Bereits zum neunten Mal aktiviert der Weinsommer Gumpoldskirchen mit regionalen Spezialitäten und Musik die Sinne. Zehn Konzerte sind heuer bei freiem Eintritt in einem der schönsten Weinorte der Thermenregion Wienerwald zu erleben.

Als Top-Winzer rund ums Rathaus sind die Weingüter Robert Grill, Lisa-Marie Falmbigl & der Königswein, das Freigut Thallern, Kaufmann-Schellmann, Gustav Krug, Wolfgang Freudorfer, das Weingut „zum Pranger“ und Weingut Proisl vertreten. Für kulinarische Abwechslung mit regionalen Spezialitäten sorgen unter anderem Heuriger spaetrot, „Hubis Ofen“, die Greisslerei, Heurigenrestaurant Schalek und der „Kapperl Koch“.

Unterhaltung wird auch für die kleinsten Besucher geboten, so laden die Kinderfreunde Gumpoldskirchen am Wochenende zu kreativen Bastelarbeiten ein.

Die Eröffnung des Gumpoldskirchner Weinsommers findet am 17. August um 17 Uhr statt. Winzer und Gastronomiebetriebe öffnen von Montag bis Samstag ab 16 Uhr.

Auf das Zusammenspiel von edlen Weinen, regionalen Schmankerln, Punk, Soul, Rock´n Roll und Austropop darf man also gespannt sein.

Weitere Informationen sind im Tourismusbüro unter 02252/635 36 erhältlich.