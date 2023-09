Gute Nachricht: Die Lehre wird immer attraktiver

Ein neues Lehrberufspaket ist derzeit am Start. Das duale System hat eine internationale Vorbildfunktion.

Lehrausbildungen erfreuen sich in Österreich zunehmender Beliebtheit. So betrug der Anteil der Lehrlinge an den 15-Jährigen Ende 2022 40,7 Prozent. Das duale Modell inklusive überbetrieblicher Ausbildung hat dabei auch international Vorbildfunktion. Um diesen positiven Trend fortzusetzen, ist es essenziell, dass Lehren laufend attraktiver gestaltet werden – ein neues Lehrberufspaket soll dazu beitragen.

Fachkräfte

Vor Kurzem startete das Begutachtungsverfahren für fünf neue Berufsbilder. Außerdem werden die Ausbildungsversuche „Tierärztliche Ordinationsassistenz“ und „Zahnärztliche Fachassistenz“ in Regellehr­berufe übergeleitet. Wichtiger Punkt des Lehrberufspakets ist zudem die Neukonzeptionierung des Modul­lehrberufs Elektrotechnik. In sogenannten Spezialmodulen erwerben die angehenden Elektriker dabei auch Kompetenzen in Bereichen wie „Smart Home“, „Netzwerktechnik“, „Gebäudetechnik“ oder „Erneuerbare Energien und Elektro­mobilität“.

Sehr gefragt

„Mit dem neuen Lehrberufspaket schaffen wir eine weitere Grundlage für zukunftsträchtige Ausbildungen in der Lehre. Dieses Fach- und Praxis­wissen ist am Arbeitsmarkt sehr gefragt und leistet einen Beitrag, um dem hohen Fachkräftebedarf entgegenzuwirken“, erklärt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.