Guten Morgen: Heute ist der „Tag des Kaffees“

Am 1. Oktober jährt sich der „Tag des Kaffees“ zum 22. Mal. Mit dem Motto „Gemeinsam für den Kaffeegenuss von morgen“ unterstreicht der Österreichische Kaffeeverband einmal mehr die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit für die Kaffeebranche.

Ob in der Arbeit, mit Freunden im Kaffeehaus oder zu Hause – Kaffee in all seinen Variationen zählt bei den Österreicherinnen und Österreicher zum fixen täglichen Ritual. Nicht umsonst beläuft sich der Konsum pro Kopf auf rund 160 Liter Kaffee pro Nase bzw. rund drei Tassen am Tag.

Eine von café+co beauftragte Umfrage, durchgeführt vom renommierten Marktforschungsinstitut marketmind, offenbart interessante Erkenntnisse über das Kaffeekonsumverhalten Österreicher. Demnach steigt die Zahl der Kaffeeliebhaber, die täglich eine oder zwei Tassen genießen, im Jahresvergleich 2021 deutlich an. Intensive Kaffeetrinker mit mehr als fünf Tassen täglich sind hingegen seltener geworden. Wichtigste Zutat für den Kaffeegenuss ist neben der Bohne die Milch.

Für mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Österreicher zählt eine Tasse Kaffee zu ihrer täglichen Routine, gefolgt von Tee (19 Prozent) und Kakao (7 Prozent). Insgesamt gaben 21 Prozent aller Befragten an, in den letzten zwei Jahren ihren Kaffeekonsum erhöht zu haben, wobei dieser Anstieg besonders bei den 16- bis 29-Jährigen zu verzeichnen ist. Auffällig ist das Genussverhalten der verschiedenen Altersgruppen: Während die Jüngeren (16-29 Jahre) unter der Woche vorwiegend 1-2 Tassen täglich trinken, tendieren die über 40-Jährigen zu einem höheren Tageskonsum.

Das Julius Meinl Generations Programs

Gerade am Tag des Kaffees, am 1. Oktober, will Julius Meinl Kaffee darauf aufmerksam machen, woher der Kaffee kommt und wie wichtig nachhaltiger Kaffeeanbau ist. „Unser Ziel ist es, die Bedingungen in den Herkunftsländern des Kaffees für die Bauern und deren Familien zu verbessern. Daher haben wir vor fünf Jahren das Julius Meinl Colombian Heritage Project gestartet und dieses Anfang dieses Jahres um eine Initiative in Uganda erweitert“, so Christina Meinl, Geschäftsführerin von Julius Meinl Österreich.

Mit der Aufnahme von Uganda in das Programm firmieren von nun an die bisherigen Ursprungsprojekte des Wiener Kaffeerösters Julius Meinl unter dem Namen Generations Program. Mit dem Julius Meinl Generations Program werden lokale Kaffeebauern und Kaffeeanbaugemeinschaften unterstützt und die besten Praktiken gefördert. Ziel sind sowohl gute und persönliche Beziehungen mit den Kaffeebauern, aber vor allem die Sicherung deren langfristigen Geschäftes und die Möglichkeit, ihr Wissen über nachhaltigen Kaffeeanbau und den Markt an die nächsten Generationen weiterzugeben. Dafür werden Schulungen angeboten, die dabei helfen sollen, die Produktivität zu steigern, die Möglichkeiten der Einkommensdiversifizierung zu erkennen und ein nachhaltiges Geschäftswachstum sowie Einkommensstabilität über Generationen zu erzielen.