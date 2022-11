GW COSMETICS mit dem HERMES.Wirtschafts.Preis 2022 ausgezeichnet

Der in Leopoldsdorf bei Wien ansässige Weltmarktführer für Augenbrauen- und Wimpernpflege, GW COSMETICS®, wurde im Rahmen der „Gala der Wirtschaft“ mit dem HERMES.Wirtschafts.Preis 2022 in der Kategorie INTERNATIONAL ausgezeichnet. Unter der Patronanz des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, der Wirtschaftskammer Österreich und nach einer Laudatio von Franz Braunsberger, General Manager Kühne+Nagel Österreich, hat die Eigentümerfamilie und Unternehmerpaar Amra und Rainer Deisenhammer voller Stolz die begehrte HERMES Trophäe entgegengenommen. „Diesen Preis nehmen wir dankbar und stellvertretend für unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden entgegen. Er bestärkt unseren Weg der Innovation und nach höchstem Anspruch genauso weiterzugehen. Die Auszeichnung zeigt aber auch, dass es vom Wirtschaftsstandort Österreich aus möglich ist, von einem kleinen erfolgreichen Gewerbebetrieb zu einem nicht minder erfolgreichen Industrieunternehmen zu wachsen.“ so Amra und Rainer Deisenhammer.

GW Cosmetics wurde 1930 gegründet und exportiert als Hersteller von hochwertigen Haar-, Gesichts- und Körperpflegeprodukte mittlerweile in mehr als 80 Ländern weltweit. Neben den eigenen Marken wie RefectoCil® – dem weltweiten Marktführer für Profi-Brauen- und Wimpernfarbe, Master Lin® und BeautyLash®, bringt das eigentümergeführte Unternehmen mit rund 140 MitarbeiterInnen auch Kosmetikprodukte für Private-Label-Kunden weltweit auf den Markt. Alle Produkte sind „Made in Austria“ und werden am Stammsitz in Leopoldsdorf produziert und abgefüllt. Eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung ermöglicht weiterhin die Pionierarbeit und ist Garant für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Verleihung fand in festlichem Rahmen mit hochrangigen nationalen und internationalen Gästen aus Politik und Wirtschaft im Großen Festsaal der Wiener Hofburg statt. Ausgezeichnet wurden innovative und qualitätsorientierte Unternehmen, die betriebswirtschaftlich erfolgreich sind und mit Mut, Risiko sowie motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich agieren und damit den Wirtschaftsstandort Österreich sichern.

Initiator Gerhard Schlögel vom HERMES-Wirtschafts-Forum: „Diese Champions sichern Österreichs Wirtschaftsstandort und Wohlstand ab. Am Anfang stehen immer sehr starke Ambitionen. Diejenigen, die es geschafft haben, haben sich vorgenommen, die Besten zu werden. Zunächst in ihrem regionalen Markt, dann global. Und dahinter steht meist eine starke Persönlichkeit, die das mit Begeisterung vorantreibt. Die Merkmale, die die Unternehmen an der Spitze gemeinsam haben, sind Fokussierung und Konzentration. Champion wird man nur, wenn man sich auf ein Geschäftsfeld fokussiert und seine ganze Kraft darauf konzentriert. Es ist ähnlich wie im Sport. Weltmeister kann man nicht im Marathon und zugleich im Hundert-Meter-Lauf werden. Man muss sich auf eine Disziplin konzentrieren.“