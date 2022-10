Tierisch gruselig: Tiere in Vösendorf bereiten sich auf Halloween-Party vor

Nur Süßes statt Saures im Wiener Tierschutzhaus

Halloween steht vor der Türe und die tierischen Schützlinge des Wiener Tierschutzhauses in Vösendorf haben sich die größte Mühe gegeben, gruselig auszusehen. Aber trotz all ihrer Bemühungen: Sie sehen einfach süß statt sauer aus!

So viel Kreativität, Training und Einsatz wird selbstverständlich mit Leckerlis und Streicheleinheiten belohnt. Denn solange die Tiere kein liebevolles „Für-immer-Zuhause“ gefunden haben, sind die PflegerInnen und Pfleger im Tierheim ihre Ersatzfamilie und tun alles, um ihnen die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Derzeit warten über 1.500 Tiere in Vösendorf auf ein neues Zuhause.

Wir wünschen viel Spaß mit den Bildern der tierischen Fotomodels und wünschen Happy Halloween!