Die Schwerpunktaktion der Polizei Donaustadt mit Hundestaffel und Magistratsmitarbeitern führte zu zahlreichen Anzeigen und Beschlagnahmen.

Ort des Geschehens war die Donauinsel im Bereich der Lobau und der Alten Donau. Und der Exekutive ging einiges ins Netz. So zwei Drogenlenker, die Cannabis im Fahrzeugen hatten – sie wurden angezeigt. Des weiteren wurden sechs Führerscheine wegen Raserei, Drogen oder Alkohol abgenommen.

0,86 Promille und 44 km/h zu schnell

So wurde auf der Quadenstraße bei einem 38-jährigen Pkw-Lenker ein Alkoholwert von 0,86 ‰ festgestellt, auf der Schüttaustraße wurde ein Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen und am Kaisermühlendamm ein 69-Jähriger mit 94 statt 50 km/h geblitzt.

Insgesamt 153 Übertretungen

Bilanz des Großeinsatzes: Insgesamt wurden 153 Verkehrsübertretungen festgestellt. 334 Fahrzeuge wurden angehalten und 280 Alko-Vortests durchgeführt. Darüber hinaus wurden zwei manipulierte E-Scooter festgestellt und deren Besitzer angezeigt. Fünf Strafverfügungen wurden vom Schnellrichter ausgestellt. Und 57 Organmandate in der Gesamthöhe von 2.062 Euro eingehoben.