Handel trotz Rückgang mit Weihnachten zufrieden

Das Weihnachtsfest rückt immer näher. Das spürt ganz besonders der Wiener Handel. Der vierte und letzte Einkaufssamstag war der stärkste aller Einkaufstage im Dezember, wie die Wiener Händler rückmelden.

Positive Bilanz

Es wird weniger geschaut, mehr gekauft, so das Fazit von Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer (WK). „Je näher der 24. Dezember rückt, desto zielgerichteter kaufen die Menschen ein. Deshalb haben viele das vierte Einkaufswochenende genutzt, um Geschenke zu besorgen.“ Generell sei das Einkaufsverhalten der Wienerinnen und Wiener „bewusster“ – man schaue vielmehr auf den Preis und wer beschenkt wird. Die Einkaufswagerl sind weniger voll, dafür wird zu hochwertiger Ware gegriffen. Durchschnittlich kaufen die Wiener um rund 330 Euro ein. Damit liegen die heurigen Ausgaben rund 20 Euro unter dem Vorkrisenjahr 2019. Damals wurden noch 350 Euro ausgegeben. Je nach Branche spürt der ein oder andere Händler den leichten Rückgang der Kaufbereitschaft zum Vorkrisenjahr 2019. Insgesamt ziehen wir aber eine positive Bilanz“, so Gumprecht.